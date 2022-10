Iglesia llama a quintanarroenses a votar en contra de quienes despenalizaron el aborto.

Comparte esta Noticia

La iglesia católica en Quintana Roo exhortó a sus fieles a votar en contra de los diputados “que hayan votado a favor despenalizar el aborto en el Estado”, durante la sesión ordinaria realizada en la madrugada de este miércoles.

A través de un comunicado, la Diócesis señaló que “tomando en cuenta que más del 70% de la población de Quintana Roo es pro-vida, siempre estaremos a favor de los derechos fundamentales del respeto al ser humano desde la concepción”.

También citaron que “los católicos no votan por aquellos que promueven el asesinato”, y aunque aclaró que la Iglesia no ex comulga a los promotores del aborto, “son ellos quienes rompen su relación con la comunión de la iglesia al ser cómplices de un asesinato”.

También puntualizó que a través del voto lograrán que otros legisladores lleguen al Congreso del Estado para poder revertir esta reforma al Código Penal, que elimina la criminalización de las mujeres que hayan decidido interrumpir su embarazo antes de las 12 semanas.

Cabe destacar que fue la mayoría parlamentaria de los partidos Movimiento de Regeneración Nacional, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, fue la que aprobó esta iniciativa en una sesión a la cual no se permitió el ingreso de grupos Pro-vida, que se encontraban fuera del edificio.