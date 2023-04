Indignación en Guadalajara: sujeto asesinó de un balazo a una perrita que protegía a sus cachorros (video)

Comparte esta Noticia

GUADALAJARA.- Los casos de maltrato animal continúan conmocionando al país. Ahora, una nueva brutalidad contra una perrita y sus cachorros ha quedado al descubierto gracias a videos que circulan en redes sociales. En las grabaciones se puede apreciar el momento exacto en el que un hombre, aparentemente un comerciante, le disparó a una perra que se resguardaba con sus cachorros dentro de un mercado en Guadalajara, Jalisco. Decenas de personas han reaccionado a las fuertes imágenes y han exhortado a las autoridades para darle seguimiento al caso y no permitir que el agresor quede impune.

La salvaje agresión ocurrió en el Mercado de Láminas, ubicado a un costado del Parque San Jacinto en Guadalajara. El agresor de la perrita fue identificado, por otros comerciantes, como Juan Manuel “D”, un hombre que presuntamente se dedica al comercio. En el clip, que circula en redes, se observa al agresor moviendo algunos objetos de metal, luego de unos segundos se escucha un disparo acompañado del llanto de un perro.

En entrevista con medios locales, un trabajador de la zona comercial detalló que es usual que las personas abandonen a sus mascotas en las inmediaciones del mercado, pero que nunca antes había ocurrido un hecho violento contra los animales. De igual manera, otro comerciante, quien descubrió el cuerpo de la perrita, comentó que él escuchó los disparos y el llanto del animal, por lo que trató de auxiliarla, pero perdió la vida en el veterinario.

“Escuchamos dos detonaciones; la primera pensamos que era otra cosa, no salimos y nos quedamos aquí; ya la segunda escuchamos la detonación con el lamento del perrito y salimos. Ya en la veterinaria le hicieron radiografías, le pusieron inyecciones para calmar el dolor y nos dijeron que su patita no se podía salvar y que iban a tener que hacer amputación”. No obstante, pese a los esfuerzos médicos, la perrita murió mientras era atendida.

Control Animal de Guadalajara dio a conocer, a través de un comunicado, que tienen conocimiento de la situación y que elementos de la dependencia acudieron a la veterinaria donde la mascota fue tratada para resguardar su cadáver. Por su parte, la Fiscalía del Estado reveló que ya se abrió una carpeta de investigación por el crimen; actualmente, se realizan investigaciones para dar con el responsable del maltrato animal.

Fuente: El Heraldo de México