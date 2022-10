Influencer KarenLiao humilla a fan porque sólo le donó 20 pesos. 

Comparte esta Noticia

Ciudad de México.- Una influencer de la plataforma Twitch se ha vuelto tendencia y no gracias al contenido que realiza, más bien por atacar severamente a un seguidor que le donó una “pequeña” cantidad de dinero. Se trata de la creadora KarenLiao, quien se dedica a realizar transmisiones en vivo en donde platica con sus seguidores y estos pueden donarle dinero.

En una de estas transmisiones la influencer recibió una donación de 20 pesos (un dólar), lo cual no la hizo tan feliz, pues procedió a agredir al seguidor que realizó la donación diciéndole que “no sea pobre“.

“¿Me acabas de dar un dólar? ¿Qué voy a comprar con eso? No seas idiota. Vamos, no seas pobre. ¿Diste un dólar? ¿Adivina qué? Literalmente, voy a recibir 60 centavos. Bien, si no te suscribes ahora mismo te banearé”, le dijo KarenLiao a su seguidor durante la transmisión.

Claro que sus demás seguidores le hicieron ver su error y la criticaron por su reacción ante la donación por lo que procedió a eliminar de su canal de Twitch la transmisión; sin embargo, el clip ya se encuentra circulando por otras redes sociales como TikTok, Twitter y Facebook.

La influencer explicó que los seguidores que realizarán donaciones obtendrían a cambio una “temporada de mejores amigos” con ella, y aunque no se sabía de qué se trataba la dinámica fueron muchas personas quienes realizaron una aportación pues KarenLiao ya acumulaba al rededor de 100 dólares antes de su arrebato por los 20 pesos.

Por otro lado, otros setreamers y creadores de contenido aprovecharon la reacción de esta influencer con su seguidor para realizar videos agradeciéndole a sus seguidores por sus donaciones y diciendo que “no todos son como ella”.

Además el incidente volvió a poner sobre la mesa la calidad del contenido que se genera en la plataforma, pues aunque antes era exclusivamente de videojuegos ahora ya no es el único tema que se puede encontrar en Twitch.



KarenLiao una streamer de @Twitch humilló a un usuario luego de que este le donara un dólar durante su transmisión.



Lejos de dejar el tema atrás, #KarenLiao amenazó con banearlo si no se suscribía de inmediato a su canal. pic.twitter.com/ia8e5oiKNf — ElBuscadorDeRed (@elbuscadordered) September 21, 2022