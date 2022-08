Influencer Yeri Mua pagará cirugía reconstructiva a Jazmín, mujer a la que un político le arrancó la nariz a mordidas, por negarse a su acoso sexual.

Comparte esta Noticia

El día de ayer, la influencer que se volvió reina del Carnaval de Veracruz, Yeri Mua, dio a conocer que pagaría una operación estética a una de sus fans en agradecimiento al apoyo que recibía, ante esto, grupos de mujeres se unieron para sugerir que la ganadora fuera Jazmín “N” quién fue víctima de violencia y perdió un pedazo de su nariz.

La convocatoria la inició la colectiva feminista ‘Brujas del Mar’, quien desde el inicio dio difusión el caso de Jazmín ayudando a recolectar dinero para su primera operación en , la cual era necesaria para evitar necrosis pero aún necesita intervenciones para lograr reconstruir su rostro.

“Nosotras proponemos una cirugía de nariz, específicamente para Jazmín Pérez, que fue atacada hace unas semanas por Roberto “N” y al resistirse a su acoso y abuso sexual, le arrancó parcialmente la nariz por lo que necesita intervenciones médicas (…) Sería muy bello que las seguidoras de Yeri consideren ceder esta buena intención para una mujer que lo necesita más que cualquiera de nosotras, ¿qué dicen?”, se lee en la publicación.

Ante el apoyo recibido a la petición, la influencer aceptó cubrir el total de la operación que ayudará a la víctima a reconstruir su nariz.

“Yeri generosamente ha aceptado la propuesta y ya está en contacto con Jazmín para ver cómo ayudar, gracias también a todas sus seguidoras por apoyar”, anunció la colectiva.

¿Quién es Jazmín “N”?

El pasado 18 de agosto la vida de Jazmín “N”, madre de un niño, cambio tras ser atacada por el excandidato independiente a la alcaldía de Tlalixcoyan , Roberto “N”.

Fue durante la madrugada de aquel día cuando la pareja de la victima se encontraba bebiendo junto a Roberto, con los tragos de más la fiesta terminó en una pelea por la cuenta y en un intento de mantener a ambos hombres tranquilos Jazmín se ofreció a conducir la camioneta del excandidato y llevarlo a su casa.

La víctima estaba en el entendido de que la madre del hombre la esperaba para recibirlos y sin sospechas de lo que ocurriría procedió a llevarlo, sin embargo, durante el camino comenzó a recibir tocamientos indebidos y al intentar poner un alto vivió un intento de estrangulamiento.

Cuando Roberto vio frustrado su intento de abuso termino por Morder la nariz de la joven madre quieren al tratar de escapar del dolor terminó cayendo al suelo junto a su atacante.

“Me siento muy triste, pero con mucho coraje también. Del dolor de la mordida nos tiramos al piso en la calzada y es cuando su mamá le grita que me suelte y es cuando me desprende la mitad de la nariz. Cuando él hace eso yo no me doy cuenta que me había quitado la mitad de la nariz, sino es cuando escupe el pedazo de mi nariz”, declaró en entrevista con el medio Imagen.

La víctima de 28 años de edad aún necesita otra operación.

Por su parte, se sabe que Roberto ya cuenta con antecedentes de agresiones a mujeres en 2019 y 2020, uno en contra de una mujer en San Luis Potosí y otro en contra de su exesposa en Veracruz. La joven ya interpuso su denuncia.