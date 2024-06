Informa AMLO cuánto cobrará de pensión al jubilarse

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador está a unos meses de jubilarse luego de que el próximo 30 de septiembre concluye su sexenio.

Por ello, reiteró que una vez que termine su periodo de gobierno empezará su jubilación, ya que se irá a vivir a “La Chingada,” un rancho que le pertenece y que se ubica en Palenque, Chiapas, asegurando que nunca más volverá a la política, no participará en ningún evento relacionado y además cerrará sus redes sociales.

Este martes a cuánto ascenderá su pensión del ISSSTE una vez que se jubile en septiembre, tras concluir su encargo en la Presidencia de la República, pues aseguró que con los años que ha trabajado y por su edad ya tiene derecho a recibirla.

“Trabajé en el Instituto Nacional Indigenista y pagué al ISSSTE en cuota y tengo mis comprobantes, y luego trabajé cinco años en el Inco (Instituto Nacional del Consumidor), pero luego me fui de candidato a Tabasco (…), luego fui cinco años Jefe de Gobierno (de la Ciudad de México), y ahora ya llevo 5 (como presidente), son 20 (años en el servicio público)”, dijo el mandatario.

De acuerdo con López Obrador su pensión del ISSSTE tras los 20 años de servicio público que lleva ascenderá a entre 25 y 30 mil pesos mensuales, además de que a ello se sumará la pensión del Bienestar, la cual recibe desde hace cinco años cuando arrancó el programa que fue elevado a rango constitucional para asegurar que permanecerá vigente.

“Considero que con la pensión me alcanza para vivir en Palenque, no se gasta mucho, es barata la vida y voy a estar solo. Yo no voy a gastar prácticamente nada, muy poco, porque ni modo que voy a andar con traje en Palenque. Estaré muy cómodo con mis huaraches que me regalan de Oaxaca y como hace mucho calor, con camiseta”, dijo.

Además, López Obrador dijo que tiene otros ingresos, ya que recibe regalías por los 19 libros que hasta el momento ha escrito, el más reciente de ellos “¡Gracias!”, el cual publicó el 9 de febrero de este año.

Sobre las regalías de los libros, López Obrador dijo que decidió que sean para su esposa Beatriz Gutiérrez Müller y su hijo menor Jesús Ernesto, quien actualmente tiene 17 años, por lo que él vivirá de sus pensiones del ISSSTE y del Bienestar.

Fuente: Excélsior