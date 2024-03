Inician Roberto Palazuelos y Mayusa González su campaña al Senado

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- Los candidatos de Movimiento Ciudadano al Senado de la República por Quintana Roo, Roberto Palazuelos Badeux y Mayusa González Cauich, iniciaron este viernes su campaña electoral destacando que, a diferencia de los aspirantes de Morena, ellos no son simuladores.

En conferencia de prensa ofrecida en esta ciudad, los candidatos al Senado consideraron prioritario atender la seguridad en todo el país, contrarrestar la inseguridad que se vive en Quintana Roo y atender el problema del agua potable.

El actor y empresario Roberto Palazuelos expresó su confianza en obtener un buen resultado electoral, a pesar del peso de la marca Morena, pues mucha gente ya está identificando más al candidato que al propio partido o coalición.

“Nosotros somos la fórmula que necesita Quintana Roo, no somos simuladores”, expresó, en referencia a que la candidata de Morena, Anahí González, se registró como candidata indígena sin serlo.

El empresario hotelero presentó a Mayusa González como su compañera de fórmula, destacando su real representación indígena como mayaparlante, intérprete certificada y con amplia preparación. Para demostrarlo, Mayusa González saludó a los medios con un discurso en lengua maya.

Expresó que a lo largo de estos años ha existido una lucha constante para acciones afirmativas a favor de los indígenas, para que exista una representación en los poderes legislativos. “El que la autoridad electoral obligue a que se designen espacios a indígenas es resultado de una lucha real por estos pueblos para obtener representación, no es para que gente foránea los usurpe”, apuntó.

Mayusa aseveró: “Si de entrada una persona como Anahí Gonzalez se autoadscribe como persona indígena, sin haber sido indígena de nacimiento, sin tener las prácticas ancestrales de su cultura, sin que hable la lengua (…) eso se llama usurpación, eso se llama mentir, y si estás mintiendo para tener acceso a un cargo de elección popular, ¿qué puedes esperar de esa persona que de entrada dijo no mentir, no robar y no traicionar”.

“Es insultante, es vulgar, es indignante, es una gran falta de respeto a todos los mayas de Quintama Roo y a todos los pueblos indígenas”, concluyó.

Asimismo, la candidata originaria de Felipe Carrillo Puerto dijo que en Quintana Roo, y en todo el país, hay un problema grande al no tener traductores a lengua maya, lo que violenta los derechos de la población indígena, por lo que considero necesario que existan traductores mayas en cada una de las dependencias.

Roberto Palazuelos fue cuestionado sobre el otro candidato de Morena al Senado, Eugenio Segura, quien renunció a la Secretaría de Finanzas y Planeación para competir, a lo que respondió: “No lo conozco, no lo conoce nadie y me tiene sin cuidado”.

Sobre el Tren Maya, Palazuelos dijo que no estaba en contra del proyecto, pues es un hecho que traerá turismo, pero debió haberse estudiado el impacto ambiental, pues la falta de estudios abrió la puerta a que grupos promovieran amparos y que se otorgaran suspensiones, pero el Ejecutivo “aplastó” al Poder Judicial al decretar el proyecto como de seguridad nacional, prerrogativa que ahora usan para evitar que se sepa cuánto costó.

El candidato señaló que la principal preocupación de los ciudadanos es la seguridad, por lo que propondrá reformar el sistema penal acusatorio, que fue hecho de forma “académica” y que por ello es demasiado garantista, con una “puerta giratoria” para los generadores de violencia.

También opinó que a las Fiscalías se les ha dado demasiada autonomía, ya que sus titulares no pueden ser removidos, salvo con el voto de los Congresos estatales, además que tienen plazos superiores a los de los gobernadores, quienes así pueden heredar esta designación a la siguiente administración y garantizarse impunidad.

Palazuelos criticó el trabajo del exgobernador Carlos Joaquín González, hoy embajador de Canadá, pues aseveró que si hubiera hecho bien su labor, el gobierno de ese país no habría vuelto a pedir visa a los mexicanos para poder visitarlo. Aseveró que las invasiones a terrenos en Tulum fueron responsabilidad del exmandatario y que debería regresar para solucionar ese problema.