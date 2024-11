Integrantes del Colectivo 9N bloquearon ingreso a la Zona Hotelera de Cancún para exigir justicia

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- Integrantes del Comité de Víctimas del 9N, acompañadas de otras agrupaciones, bloquearon durante varios minutos los carriles de la Zona Hotelera la tarde-noche de este viernes, en demanda del cumplimiento de una serie de exigencias tras la represión policial suscitada en noviembre del 2020 en esta ciudad.

Wendy Galarza, integrante del comité, explicó que en los últimos años han realizado marchas y manifestaciones para reiterar que no ha habido justicia a cuatro años de que policías estatales y municipales desalojaron a balazos la explanada del Palacio Municipal de Benito Juárez para dispersar una manifestación por el feminicidio de una joven.

En un primer momento, el Comité del 9N, junto con madres buscadoras y operadores de Uber (quienes previamente habían protestado frente al Palacio Municipal), aseguraron que el bloqueo de la vialidad era parcial, pero pese a ello se ocasionó caos vial en esta vía de comunicación.

Al lugar arribó Pablo Gutiérrez Fernández, secretario general del Ayuntamiento, quien intentó dialogar con los manifestantes, los cuales aprovecharon para recordarle que han buscado una reunión con la alcaldesa Ana Paty Peralta de la Peña y el Cabildo para que se cumpla el pliego petitorio entregado desde hace cuatro años, que es una disculpa pública, entre otras acciones.

El funcionario indicó que los puntos establecidos en la recomendación fueron marcados como cumplidos por el gobierno municipal, por los anteriores diputados y el ex presidente de la Cdheqroo, Marco Antonio Toh Euán, aunque los protestantes comentaron que no se hicieron las disculpas públicas, no se ha acatado la reparación del daño, ni el monumento sobre el hecho, entre otros puntos.

Finalmente, Gutiérrez Fernández acordó crear una mesa de trabajo para atender cada uno de los temas de los involucrados, con lo que el bloqueo se levantó.