Intentan secuestrar a la madre de Fernanda, menor desaparecida en Cancún. 

CHETUMAL.- Mientras repartía volantes con la fotografía de le búsqueda de su hija desaparecida, Fernanda Cayetana Canul Blanco, sujetos trataron de secuestrar a la señora Deysi Nohemí Blanco en el fraccionamiento Villas del Mar.

La mujer que el domingo pido la ayuda del presidente Andrés Manuel López Obrador durante su visita a Cancún, y señaló que la Fiscalía General del Estado (FGE) “no está haciendo nada” para encontrar a la niña de 12 años.

En entrevista, aseguró que el sábado pasado, dos hombre con el rostro encapuchado, a bordo de un automóvil negro, intentaron llevársela por la fuerza mientras pegaba volantes en las calles del fraccionamiento Villas del Mar, en la región 248 de Cancún.

“Fue el sábado que intentaron secuéstrame, yo estaba volanteando. Me dijeron que me iban a llevar con mi hija, yo les pedí una foto primero, o un video de mi hija, si es así me iba con ellos. Pero, me dijeron que tenía que retirar la demanda, empezamos a forcejear, y yo me aferre a un fierro, empecé a gritar y ellos se fueron, pensaron que los vecinos iban a salir, como no me deje me lastimaron la mano”, explicó.

La madre de la menor indicó que este hecho fue reportado a la FGE, a través de una ampliación de su denuncia.

Y aseguró que los intentos de extorsión y secuestro que vivió, no impedirán que continúe con la búsqueda de su hija de 12 años, “no voy a dejar de repartir volantes, porque es mi hija, voy a seguir hasta donde mi cuerpo aguante”.

Fernanda Cayetana Canul Blanco, desapareció el pasado 21 de julio cuando se encontraba “lavando trastes” en una vivienda de la colonia Nazareno, en la Manzana 2, lote 17.

La menor trabajaba en casa de una pareja dueños de una taquería, quiénes también “desaparecieron” después de que registrará la desaparición de la menor.

De acuerdo la madre, Fernanda “solo iba a lavar trastes una hora al día, quería saber cómo se gana la vida, y juntar dinero para comprar un celular”.