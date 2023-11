Javier Corral renuncia al PAN tras 41 años de militancia

Comparte esta Noticia

CHIHUAHUA.- Javier Corral presentó su renuncia al Partido Acción Nacional (PAN) este jueves, con lo que pone fin a 41 años de militancia al considerar que el actual partido luce irreconocible frente a sus propios principios y valores éticos tras la alianza con el PRI “más corrupto de la historia”.

“El PAN que nos convocó ya no existe, es sólo un recuerdo, una entelequia”, señaló el exgobernador de Chihuahua, quien desde hace tres años había tomado distancia luego de que en diciembre de 2020 el partido se alió con el PRI.

Corral dijo que desde hace un año había tomado la decisión de separarse formalmente del partido y así lo hizo saber públicamente en varias ocasiones, pero fue este jueves que lo concretó al presentar su carta de renuncia al actual líder panista, Marko Cortés.

“La decisión que hoy formalizo ha sido fruto de un largo proceso de valoración y maduración en el que, por un lado, he querido tomar distancia de la particular coyuntura que me ha tocado vivir tras concluir mi responsabilidad como gobernador de Chihuahua, y por otra, acompañar mi renuncia con una reflexión mayor sobre el momento político que vive el país, sus retos y el dilema que nos plantean las elecciones del 2024 entre el pasado y futuro”.

El exgobernador de Chihuahua consideró que nunca en la historia de Acción Nacional, partido fundado por Manuel Gómez Morín, se habían tenido dirigentes “tan mediocres y cínicos como los de ahora”, por lo que considero que el quedarse en la institución sería “traicionar el origen y los principios ideológicos que le dieron forma”.

“Respeto mucho a quienes, con genuina intención, albergan la esperanza de una reconstitución ética y moral del partido. En mi caso la he perdido por completo. Esa batalla está perdida, porque la evolución es casa vez hacia lo peor; se han enquistado la simulación, la mentira y la hipocresía”, acusó.

Corral explicó que a lo largo de su trayectoria ha procurado ser coherente con sus dichos y hechos y procuró ser crítico constructivo al interior del parido en el marco de respeto. “Nunca hubo de mí un silencio cómplice”, puntualizó, pero señaló que actualmente se ha cerrado la puerta y el “espíritu crítico y la acción deliberativa están expulsadas, se ignorar y prevalece el verticalismo”.

“Tras estrepitosas derrotas electorales se ha sofocado cualquier análisis y todavía es hora que no se reconoce la enorme responsabilidad que se ha tenido en el deterioro de las instituciones y el agravamiento de los problemas sociales. Los tiempos actuales demandan responsabilidad y definición”, destacó.

Javier Corral criticó la alianza que el PAN hizo con el PRI, al cual calificó como “el más corrupto de la historia” y la que, acusó, sólo servirá para reinstalar en el Congreso a varios de los “personajes más cuestionados” de ambos partidos.

“Es la alianza de las antípodas que, a quien ha desdibujado ante la sociedad, es al PAN y ha terminado asemejándose a su antiguo adversario histórico. Es una alianza que no reconoce ningún pasado de dignidad”, dijo.

Aseguró que votó en contra de la alianza con el PRI en la que significó su última participación en el seno del Consejo Nacional. “La considero la más grande traición a su origen y destino históricos, tan es así que de manera muy clara y contundente lo rechaza la mayoría de la población”, acotó.

Agregó que esto ha llevado a un grupo de empresarios a aprovechar el escenario para manipular al partido y desde ahí impulsar su agenda y la defensa de sus intereses económicos.

