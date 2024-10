JLo rompe el silencio y confiesa todo sobre su divorcio con Ben Affleck

Comparte esta Noticia

LOS ÁNGELES.- Después de algunos meses que se anunciara su divorcio, la cantante Jennifer López rompió el silencio y admitió que las lecciones que creía aprendidas sobre la vida y sí misma no fueron suficientes.

Jlo enfrenta un proceso de divorcio con el actor Ben Affleck, una ruptura que se dio dos años después de la boda y llevó a la cancelación de su gira.

La cantante creía haber aprendido la lección, “Tienes que estar completo, si quieres algo más completo. Tienes que ser bueno por ti mismo”, sin embargo, tras su ruptura amorosa y sobrellevar todo lo que un divorcio conlleva, tomó la decisión de estar sola, para demostrarse a sí misma que puede hacerlo.

Respecto a su expareja Ben Affleck, la cantante no quiso dar mayor información sobre los motivos que los orillaron a la separación, aunque sí habló de lo que siente cuando nadie la mira, “Me siento sola, extraña, asustada. Me siento triste, desesperada”.

Sin embargo, JLo explicó que cuando se sentía así se decía, “Estas cosas no me van a matar, es como si en realidad, fuera capaz de sentir alegría y felicidad por mí misma”.

La también actriz, quien se consideraba una persona feliz, externó que a lo largo de su vida ha experimentado la sensación de no ser suficiente, motivo que la llevaba siempre a buscar algo en alguien más para poder llenar el vacío que siente.

“Estar en una relación no me define. No puedo buscar la felicidad en otras personas. Tengo que tener la felicidad dentro de mí”, dijo.

Jennifer compartió que se siente confundida frente al precepto de amarse a uno mismo para que alguien más lo haga, debido a que considera que debe alcanzar la perfección para ser amada, y no debe de ser así, ya que “quien te quiere de verdad te ayuda a sanar esas partes de ti misma”.

“Eso es lo que he aprendido sobre el amor, que es algo que da seguridad (…) Me ayudas a crecer para ser mejor, porque tú tienes tus límites y yo los míos”, comentó la cantante.

A pesar de JLo ha experimentado nuevos aprendizajes en el terreno amoroso, descartó la idea de estar buscando a alguien. “Esta es la cosa, no hay nuevas expectativas porque no estoy buscando a nadie”.

Fuente: El Sol de México