Jorge Luis Lavalle responde a críticas por cargo en Campeche

CAMPECHE.- Jorge Luis Lavalle respondió a las críticas en su contra tras haberse sumado al gabinete de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.

“A quienes no me conozcan, a quienes no conozcan el caso, lo que les diría es que con trabajo voy a demostrarle a los campechanos que sé dar resultados y que podemos hacer cosas muy buenas”, dijo Lavalle en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Lavalle estuvo detenido por el caso Odebrecht luego de que el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, lo señalara de recibir sobornos millonarios a cambio de dar su apoyo a la reforma energética en 2013.

El exsenador explicó que trabaja junto con el equipo de la Secretaría de Desarrollo Económico y también con todas las dependencias del gabinete de la mandataria estatal.

Como parte de sus funciones, Lavalle explicó que su labor se centra en dos puntos estratégicos que encargó la gobernadora. Uno de ellos son los puertos y el otro, Polos del Bienestar.

Fue hace unas semanas cuando inició la polémica tras la incorporación de Jorge Luis Lavalle al gabinete de Layda Sansores en Campeche.

El anuncio se hizo a través de una foto que la mandataria estatal subió a sus redes sociales y en la que Lavalle incluso aparece con un brazalete electrónico tras haber estado detenido durante un año y medio. El exsenador aseguró que tanto él como su familia vivieron una serie de injusticias y “una pesadilla”.

“Todo por las mentiras de una persona que señaló a muchísimos que incluso huyeron del país para esconderse durante años”, añadió Lavalle y precisó que su nuevo cargo también servirá para limpiar su nombre.

