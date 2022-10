Karely Ruiz estalla contra quien le faltó al respeto con propuesta indecorosa

Comparte esta Noticia

Karely Ruiz se convirtió en tema de conversación en las redes sociales y no precisamente por el atrevido contenido que comparte en OnlyFans, sino por la reacción que tuvo ante la propuesta indecorosa que recibió por parte de un fan, quien estaba interesado en pasar una noche de pasión con ella.

“¿Qué se necesita para pasar una noche contigo?”, preguntó uno de sus seguidores durante una dinámica de preguntas y respuestas que la influencer realizó y que respondió muy molesta, asegurando que la persona que le hizo dicho cuestionamiento no fue un caballero.

“Que sea un caballero y un caballero no hace estas preguntas pend*jas, y por último tiene que ser un hombre que gane más que yo”, escribió la tercera mexicana mejor pagada de OnlyFans desde sus historias de Instagram.

La respuesta de la joven nacida en Monterrey, Nuevo León desató todo tipo de comentarios en redes sociales e incluso hubo quien la tachó de ser interesada. Ante dicha situación, ella quisó dejar en claro que no es una mujer interesada y que su respuesta fue para dejar en claro que acostarse con ella será imposible para casi cualquier hombre.

“Sobre la pregunta que me hizo un wey que cuanto por una noche, mi respuesta fue refiriendome a tener sexo. No quiere decir que para que seas mi novio tengas que ganar más que yo, yo no soy interesada pues anduve con uno que namás no, así que dejen de tirar. Aparte, si fuera interesada, ¡¿qué?!”, escribió Karely Ruiz en sus historias de Instagram.

No se puede negar que Karely Ruiz es conocida gracias al contenido que comparte en OnlyFans. Sin embargo, debes de saber que la joven regiomontana también saltó a la fama por un sexy baile que se hizo viral en TikTok y por haber mandado a Andrés García al hospital luego de visitarlo en su casa de Acapulco.