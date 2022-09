La enfermedad que sufre Karol G también afecta a 2 de cada 10 mujeres en el mundo.

Comparte esta Noticia

México. La cantante colombiana Karol G padece una condición médica que siempre la mantiene alerta y por eso también siempre debe estar a dieta y controlando todo lo que debe comer.

Karol G, quien recientemente se hizo acreedora al reconocimiento por La Canción Más Pegajosa gracias a Tusa, en Premios Juventud 2022, revela que si se descuida sube de peso y eso le trae serios problemas con su salud.

En declaraciones a Molusco TV para su canal de YouTube, la cantautora de temas como Tusa dijo:

“Yo en la pandemia llegué a pesar 76 kilos, estoy en 62 ya, me puse al día. Yo tengo una condición médica, resistencia a la insulina, y cualquier cosa que como, tengo saturación de insulina fuerte en mi cuerpo. Yo literal me engordo respirando.”

“Tenía la insulina completamente elevada y [tenía] la glándula que se le activa a las mujeres cuando dan a luz, o sea, para mi cuerpo había dado a luz y estaba completamente hinchada e inflamada”, dijo la “Bichota” en una entrevista a MezcalTV, aclarando que de acuerdo a los médicos, dos de cada 10 mujeres en el mundo padecen de esta condición, sin saberlo.

Karol G sufre por la comida, pues mientras sus amigos y equipos de trabajo saborean deliciosos platillos donde quiera que van, ella siempre debe pedir ensaladas para cuidar su peso y alimentación.

“Tú no sabes todo lo que lloré. A la gente no le debería importar cuánto peso, porque yo soy cantante, no modelo, y la gente que escucha mi música píenso que debería de enamorarse con mi música, no mi imagen ni cómo me veo”.

Explicó que las críticas en las redes sociales le hicieron daño, pero decidió bloquear a los que comentaban sobre su cuerpo y dejó su testimonio sobre lo que le tocó vivir por dicha cuestión médica, además de que dejó en claro que nadie tiene ningún derecho a decir algo sobre la apariencia de los demás.

“En primer lugar me afectaba porque yo dije ‘¿y qué si yo me quiero volver una gordita?’, ¡qué importa!, pero además de eso estar luchando con una cosa de salud personal, fue muy incómodo y eso me molestó y de cierta manera me dio muy duro. La gente todavía me ve así y algunos me siguen diciendo comentarios y cosas, cuando ya se van muy muy fuertes cancelo todo, no me gusta”, manifestó la cantante.

En la misma entrevista, Karol G hace público que para bajar de peso se sometió a una rutina rigurosa de ejercicios:

“Tuve que entrenar doble jornada, cardio en ayunas por tres meses sin parar. Yo ante los medios de comunicación me hice 55 millones de cirugías, pero ese logro de bajar de peso real, me lo merezco”.