La extraña cuenta de TikTok ‘motbk5959’ que está perturbando a todos

Comparte esta Noticia

México.- En los últimos días, personas en TikTok han comentado sobre un usuario que ha subido una serie de extraños videos.

Se trata de la cuenta de un hombre llamado Cristian, que tiene una cuenta con el usuario “motbk5959” y constantemente sube videos en los que aparece junto a una muñeca llamada “Natalia” con la que él aseguraba tenía una relación y hasta dos hijos.

Los usuarios de TikTok han criticado la actitud extraña del hombre, aparentemente originario de Colombia, pues sale al aire libre y se pasea en la calle con la muñeca de trapo tal y como si fuera una persona de carne y hueso.

En otros videos aparece besándola y conviviendo junto a sus “hijos”, que también son muñecos de trapo.

Las sospechas y hasta preocupación surgieron ahora pues en dos de los últimos videos, Cristian aparece llorando y tocando lo que algunos creen es la muñeca hecha cenizas.

La descripción de dicho video dice; “así termino con Natalia voy para abigail”.

En otro video, donde según habla la muñeca dice; “tranquila gente querida, yo me vuelvo a rehacer Cristian me avisó a tiempo que no estuviera con el yo estoy en un lugar secreto no se preocupen cualquier desconfianza con Abigail y yo me presento gracias después les digo de que estoy hecha”.

Usuarios de TikTok han indagado en perfiles y encontraron que Abigail es una mujer real, que habría iniciado una relación con Cristian.

Y mientras algunos comentaron que era positivo que él iniciara una relación con una mujer real, otros mostraron preocupación por ella, pues temen que ocurra una agresión.

“Se imaginan que no hará con una persona real qué miedo”, “esto no es normal, que miedo”, “que peligro debe ir a terapia”, fueron algunos de los comentarios en TikTok.

Por ahora, el usuario ha desactiva los comentarios, pero personas han comentado que se habían “encariñado” con la muñeca “Natalia”, lo cual resultó aún más confuso para las personas que hallaron hoy la rara cuenta de TikTok.

Más personas aseguran que todo se trata de un “troll”, “bait” o un juego de rol, en el que una persona finge para tener seguidores.