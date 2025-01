Comparte esta Noticia

Signos

Pero si fue ella la que disparó las alarmas, la que se alteró, la que alzó la voz contra el obradorismo de Andy para advertirle que no se exhibiera y no precipitara su propaganda hacia la sucesión gubernamental del 27 y respetara su mandato. Fue ella la que puso el grito en el cielo cuando apareció Marín, regresando de Europa a Cancún para unas vacaciones y reunirse con su entorno de inconformes morenistas por el control absoluto de los verdes del Niño Verde y su grupo de impostores conversos al morenismo que controlan el poder político del Estado. Fue ella la que se exhibió protestando contra esas manifestaciones políticas del obradorismo morenista de Andy y de Marín porque lastimaban su proyecto sucesorio verde y antiobradorista pero camuflado de morenista y que impulsa, con los mismos verdes que controlan la Fiscalía y la Presidencia del Poder Judicial estatales -como el exGobernador chiapaneco y también Senador Manuel Velasco- en la persona del Senador Eugenio Segura, alias el Gino, y que impulsan no de ahora, sino desde que el Gino se ocupaba del fundamental sector económico del Gobierno del Estado y que, al irse al Senado, dejó en manos del exmunícipe priista cancunense Paul Carrillo de Cáceres, el mismo al que impuso como Alcalde, siendo Gobernador, el ahora preso Roberto Borge Angulo. Ella fue la que defendiendo la muy anticipada causa sucesoria verde de Gino se encrespó contra los morenos marinistas de Andy. Y la que en sus precipitaciones y desconciertos busca afanosanente la foto protagónica con Claudia y Andy. Y la que en tales exhibicionismos más enseña el cobre de sus estrepitosas simulaciones.

