“Las chavas que el 8 de marzo hacen las marchas feministas, son las mismas que más critican a las mujeres”: dijo ”Lady Pays” Sandra García León 

Comparte esta Noticia

“Las chavas que el 8 de marzo hacen las marchas feministas, son las mismas que más critican a las mujeres”: declaró Sandra García León, quien hace poco cobró fama tras hacerse viral su historia de Lady Pay, por su carisma en su emprendimiento de vender estos postres en Guadalupe, Nuevo León.

Esto luego de que la joven recibiera varias críticas por parte de otras féminas, por el simple hecho de que por un golpe de suerte, destacó en las redes sociales.

Casualmente y tras revisar algunos de los perfiles de sus haters descubrió que varias se consideran feministas, marchan los 8M, se afirman sororas y que apoyan a cualquier mujer.

“Lamentablemente todo esto es muy común: muchachas que se pintan de violeta y se aseguran feministas, pero les molesta que otra mujer destaque. Ahora están tirándole a una chica de Nuevo León, solo porque alguien le tomó una foto mientras vendía pays, haciéndola viral. Ella ni siquiera pidió ser famosa, pero varias dizque líderes feministas con Yamil, Lucía Gan, etc., la atacaron en redes por su físico, haciéndola de menos. ¿Y el apoyo entre mujeres que tanto promulgan?”, citó Geli Mtz, otra influencer.

Otras influencers como Karely Ruiz, Mona, Yeri Mua, o artistas como Danna Paola también han manifestado recibir duras críticas que otras mujeres que, irónicamente, en sus perfiles presumen ser 100% feministas.

“Esto es sencillo de explicar: realmente no están de acuerdo con el movimiento femenino. Son muchas chicas que entran por invitación de amigas, o siguen una moda. No lo ven como un movimiento político o social, sino como si fuera una tribu urbana, un grupo al que pueden pertenecer, como los emos, roqueros, etc. Por eso realmente no tienen arraigados los verdaderos valores del feminismo, y por esta razón las vas a encontrar a la mayoría criticando a otras mujeres”: puntualiza en entrevista para el portal digital de noticias “Informado Caribe”, la psicóloga Paola Vásquez.