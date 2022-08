“Le pedimos al narco que cobre las facturas a quienes no les pagaron, no a las familias”: alcaldesa de Tijuana “legitima” cobro de derecho de piso.

Comparte esta Noticia

Tras los ataques y la quema de transporte público en Baja California, Montserrat Caballero, alcaldesa de Tijuana por Morena, pidió al crimen organizado “cobrar facturas” a quienes no le pagaron y no actuar en contra de la población civil.

“No vamos a permitir que un solo ciudadano tijuanense pague las consecuencias de quienes no pagaron sus facturas”, dijo Caballero en un mensaje publicado en la página de Facebook del Ayuntamiento de Tijuana.

Durante la noche del viernes, se reportaron varios incendios a vehículos de transporte y bloqueos en vialidades de Tijuana, Mexicali, Tecate y Ensenada.

Al respecto, la alcaldesa atribuyó los ataques al crimen organizado, a quienes en su mensaje en Facebook advirtió que “Tijuana se va a permanecer en activo cuidando a los ciudadanos“.

“Les pedimos que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias, no a los ciudadanos que trabajan, porque también nosotros estamos vigilantes de ello”, insistió.

En redes sociales, usuarios reprobaron la postura de la alcaldesa Montserrat Caballero y cuestionaron el que esté “legitimando públicamente” el uso de la coerción por parte del crimen organizado.