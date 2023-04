Lilith soñaba con poner un albergue de perritos y viajar a Japón, pero desapareció hace 3 meses en Oaxaca

Comparte esta Noticia

OAXACA.- A sus 21 años, Lilith Saori Arreola Alvear soñaba con poner un albergue de perritos y viajar a Japón, tenía muchos planes por delante. En entrevista para El Heraldo Digital, su madre Joanna Itandegui Alvear compartió un poco sobre quién era Lilith y sus planes a futuro. La joven trans está desaparecida desde el 2 de enero de 2023 en Oaxaca, tras salir de vacaciones.

Describió a su hija como una chica alegre y valiente que desde muy temprana edad le compartió su decisión de hacer una transición de género. Su nombre real es Ángel Arreola Alvear pero prefirió cambiarlo por Lilith Saori, aunque aún no lo hacía legalmente.

Desde muy pequeña hablaba inglés perfectamente y aprendió un poco de coreano. Joanna destaca que no era una chica de fiestas y si llegaba a salir su papá iba por ella, además su celular siempre tenía activada la localización, prefería hacer picnic en algunos parques que salir de antro. Le gustaba hacer cosplay, y en algunas ocasiones ella misma confeccionaba su propio vestuario para asistir a las convenciones de animes. Uno de sus grandes sueños era visitar Japón.

Y sin duda, algo que caracterizaba a Lilith era su amor hacia los animalitos, siempre trataba de ayudar a los que estaban en situación de calle. Joanna relata que si encontraba uno en su camino le decía “déjame comprarle croquetas mami, déjame comprarle un sobre”, buscaba la tienda más cercana y cambiaba aunque sea por unos instantes el mundo de ese perrito o gatito.

Su madre también recuerda que Lilith a los 9 años de edad le dijo por primera vez “hay que ayudar a un perrito que lo atropellaron y necesita dinero, yo tengo dinero ahorrado” y que a partir de ahí su hija le contagió su amor por los animales y comenzó a rescatarlos y darlos en adopción, solían ir a los albergues y ella repartía caricias a más no poder “es una chica maravillosa, con una ternura, una entrega total”, afirma Joanna.

Reconoció que le dolió ver que son pocos los amigos que comparten y que se han acercado a ella. Como es el caso de las personas que estaban con Lilith en el momento de su desaparición, su novia Karin M. con quien llevaba viviendo ocho meses en la Ciudad de México a quien describe como una “chica muy linda, muy cariñosa”, señala que veía a su hija feliz en esa relación, sin embargo; pareciera que Karin dejó de buscar a Lilith y no ha ido a dar su ampliación de declaración. La prima de su novia Melissa M. y su pareja Carlos ya no se han mostrado activos para localizar a su amiga que desde hace tres meses no regresa a su hogar y las versiones que dan sobre la noche en que desapareció la joven siguen siendo contradictorias. Él afirma que tras una discusión la joven se metió al mar con el celular de su novia pero sí la alcanzaron, y ella que la perdieron de vista.

Pero agradece el apoyo que ha recibido de algunas personas hasta colectas han realizado para que ella pueda solventar los gastos a Oaxaca y seguir su lucha para encontrar a su pequeña. Su madre no descansará hasta encontrar a Lilith, pide el apoyo a la sociedad y autoridades para que aporten su granito de arena y se pueda dar con la verdad para que ella pueda traer a su hija de regreso a casa.

Fuente: El Heraldo de México