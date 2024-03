Livia Brito pierde demanda contra paparazzi que agredió en Cancún

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- La actriz Livia Brito ha perdido su batalla legal contra el fotógrafo al que golpeó en esta ciudad, resultando en una condena por parte del juez que la obliga a pagar más de un millón 200 mil pesos como indemnización al afectado.

Livia Brito y su entonces novio, Mariano Martínez, protagonizaron a mediados de 20202 un violento ataque contra el fotógrafo Ernesto Zepeda cuando éste último les tomó fotografías en una playa. Las imágenes presentadas en el tribunal mostraban signos visibles de la agresión, incluyendo lesiones graves que pusieron en riesgo la salud del afectado, como la pérdida de sangre y el riesgo de perder un ojo.

Además de golpearlo, Ernesto Zepeda declaró públicamente que también fue despojado de sus pertenencias.

“Llegó (Livia) inmediatamente a gritarme… ‘ya estoy harta de que me estén buscando’, y lo primero que hizo fue darme una cachetada. En cuanto volteo llega su galán y me da un golpe en el pómulo, en eso ella le da la cámara a él y él toma la cámara y me golpea con la cámara en la cabeza. Me robó mi mochila, mi cámara, me robó mi cartera”, declaró en esa oportunidad el fotógrafo.

Tras cuatro años de ardua lucha legal, Ernesto Zepeda finalmente ha logrado que se haga justicia. La resolución del juez representa un triunfo para él y una advertencia clara sobre las consecuencias de la agresión física. La compensación económica otorgada a Zepeda busca reparar los daños sufridos y enviar un mensaje contundente sobre la importancia de la responsabilidad y el respeto hacia los demás.

Sin embargo, Brito aún puede solicitar un amparo para evitar el pago de la indemnización.

Este incidente ha tenido un impacto devastador en la carrera de Livia Brito, quien perdió un proyecto televisivo con el reconocido productor Juan Osorio debido a la mala imagen que proyectaba, además de generar repudio en el público.