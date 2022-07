Llevó a su perrito Maple a un campamento. Se lo regresaron en cenizas dentro de una urna.

Comparte esta Noticia

El caso de Maple se ha viralizado en las redes sociales tras conocerse que fue llevado a un campamento y lo regresaron en una urna en cenizas.

La dueña del perrito lo llevó a ‘You Can Dog Training’, un lugar donde lo estaban entrenando y en el que iba aprendiendo cosas. Hasta el entrenador de perros llevó a Maple dos semanas más al campamento para que siguiera evolucionando.

El regreso del perrito iba a hacer este 10 de julio; sin embargo, no pasó. La dueña de Maple recibió un mensaje de la novia del entrenador.

«Me dijo que él iba en camino al veterinario porque Maple había chillado y creían que lo había picado una serpiente», mencionó.

Luego, destacó que lo habían trasladado a una clínica porque no contaban con un antiviperino y que era muy difícil de conseguir. Ante esto, pidieron la dirección de la clínica y nunca se los dieron.

«Val me escribió: «Adri, no me entra la llamada. Nos dijeron que por la edad y la mordida no resistió». Nos dijo que lo iban a cremar y nosotros no lo autorizamos, se los prohibimos», relató.

Posteriormente, la dueña de Maple vio tanto al entrenador y a su novia en el Deportivo Xochimilco, donde solo le pidieron perdón y les entregaron sus cenizas en una urna.

«Les pedimos que nos llevaran a la clínica y se negaron todo el tiempo. No había fotos. No querían llevarnos con su veterinario. No sabemos si es real la manera en la que murió. No sabemos si se lo robaron o qué pasó. Ni siquiera nos entregaron su plaquita», agregó y dijo que la bloquearon de WhastApp.