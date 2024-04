Llora Fofo Márquez en audiencia: ‘Me puedo hincar para que las mujeres me pateen’, suplicó

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Rodolfo ‘N’, influencer conocido como Fofo Márquez, declaró, en la audiencia llevada a cabo este miércoles que no quería morir en la cárcel y que se podía hincar en ese momento para que las mujeres lo patearan.

Durante la audiencia en la que finalmente se determinó vincular a proceso a Fofo Márquez por feminicidio en grado de tentativa, el influencer emitió unas palabras con las que pedía ‘clemencia’ para no ser ingresado bajo dicho delito.

“Mi cabeza tiene precio, temo por mi vida, no quiero morir en la cárcel. Si quieren me puedo hincar aquí para que todas las mujeres que están en esta sala me pateen”, declaró Rodolfo ‘N’.

Lo anterior, luego de que escuchó la determinación de la juez que lo vinculó por tentativa de feminicidio y por lo cual, el influencer permanecerá recluido en el penal de Barrientos.

Con llanto durante la audiencia, el influencer suplicó no quedar recluido en prisión porque está amenazado de muerte.

Desde el inicio de la audiencia, Fofo, aun sin consultar a sus abogados, solicitó poder hablar, pero la defensa le pidió que no lo hiciera.

Sin embargo, a lo largo de la audiencia en donde la juez dio a conocer los argumentos por los cuales declaró feminicidio en grado de tentativa, Rodolfo, nervioso, en ocasiones lloraba y levantaba la mano para pedir le permitieran hablar.

La juez señaló que encontró elementos suficientes para considerar que el influencer agredió a Edith por cuestiones de género y no por un asunto de tránsito como intentó probar su defensa. Asimismo, desestimó que el Fofo dejara de golpear a su víctima por decisión propia y no por la presencia de otras personas quienes al parecer gritaban.

Al considerarlo que podría ser misógino, el imputado pedía en repetidas ocasiones hablar, por lo que al final de la audiencia, con el aval de su defensa, Rodolfo señaló que en su vida hay dos personas muy importantes y son mujeres, su madre y su novia que estaban presentes y quienes empezaron a llorar.

Señaló que él respetaba a las mujeres y que por un incidente tránsito se ha desviado y ahora se encontraba en la cárcel en donde su vida corría peligro.

“Tengo tres días aislado, hay un reo que ya le puso precio a mi cabeza. Yo no quiero morir”, señaló.

Al ser cuestionado por la juez sobre si era amenazado, el Fofo Marques se levantó de la silla, y mostró su espalda con supuestas lesiones que su defensa aseguró desconocer.

Al concluir la audiencia, el defensor Erick Rauden señaló que desconocía que su defendido estuviera siendo amenazado y comentó que se buscarán se den todas las garantías y se continuará con el proceso, aunque declino a dar su opinión de que su defendido fue vinculado a proceso por feminicidio en grado de tentativa y no lesiones como solicitaba.

