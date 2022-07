“Lo que se come Batman”: JLO celebra cumpleaños 53 con sexis fotografías

Comparte esta Noticia

Para conmemorar su cumpleaños 53, la estrella de “Marry Me”, Jennifer Lopez, compartió un video en Instagram que causó sensación en redes sociales. Con el fin de promocionar sus nuevos productos JLo Body de su marca JLo Beauty, incluido su exclusivo Booty Balm, el clip muestra a Lopez posando sin ropa y luego usando un sexy traje de baño negro con recortes.

“La belleza no tiene fecha de caducidad’ siempre fue mi mantra personal porque estoy en un negocio donde se glorifica la juventud y la gente trata de escribir, especialmente las mujeres, en un momento determinado”, dijo a People. “Es como, ‘Oh, ya terminaste, no más películas para ti. Ya no queremos tu música’. Mientras crecía, admiraba a personas como Diana Ross, Cher y Tina Turner, y tenían más de 50 años, eran hermosas y casi se estaban haciendo propias en ese momento”.

Lopez también dijo que la edad no significa mucho para ella y que desearía que la gente dejara de concentrarse en ella: “Creo que puedes lucir y sentirte increíble y sexy a cualquier edad. Realmente no me gusta la frase, ‘Te ves bien a los 40, o te ves bien a los 30, te ves bien a los 50’. ¿Qué tal si simplemente ‘te ves bien?'”.

En el clip para los fanáticos, se burló de sí misma por dejar caer un “bálsamo para el trasero”: “Así es”, dijo entre risas la cantante, quien acaba de casarse con Ben Affleck en una ceremonia íntima en Las Vegas la semana pasada. “Lo dije. Saben que tenía que hacer un bálsamo para el trasero. Quiero que hagan alarde de sus mejores activos, sí, dije activos, y quiero que se sientan geniales al hacerlo”.

“Él dice: ‘Me gustas cuando no tienes nada puesto. Sin pelo, sin maquillaje, solo tú en tu propia piel'”, dijo. “Él realmente aprecia eso. Y eso me hace sentir realmente confiada y hermosa. Alguien puede ver la esencia de quién eres y la piel en la que estás y que me ocupo de eso y que él lo aprecia. Eso me hace sentir realmente hermosa también”.