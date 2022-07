Localizan con vida a mujer estadounidense reportada como desaparecida en Cancún.

Comparte esta Noticia

Kristy Anne Mcgoffin, de 58 años y originaria de Estados Unidos, fue hallada con vida luego de su desaparición el viernes pasado en Cancún.

Una fuente oficial reveló que fue localizada la madrugada del domingo, pero fue hasta la noche del lunes cuando la Fiscalía de Quintana Roo confirmó, a través de una ficha la localización de la mujer.

La fuente no quiso abundar en detalles, pero reveló que fue golpeada y herida. También confirmó que está recuperándose en casa y ya hizo su declaración ante la Fiscalía General y las investigaciones comenzaron.

Cámaras de seguridad mostraron el momento en que Mcgoffin caminó hacia la puerta de su casa, luego de estacionar su coche en una calle de la delegación Alfredo V. Bonfil. Del momento en el que fue privada de la libertad no hay imágenes.

Cabe mencionar que la fuente reveló que Kristy Anne Mcgoffin tiene más de 35 años de residencia en Cancún, que vive sola y teme por su vida, la fuente aclaró que la víctima cuenta con diversas medidas de protección ante diversas instancias, pero, que estas no han sido eficaces ante el hecho de que los efectivos de la policía ministerial y de seguridad pública no hablan inglés y ella no habla español, lo que ha dificultado la comunicación cuando ha pedido auxilio.