Los 39 autos que no podrán ser comercializados en 2023 si no modifican su seguridad

Comparte esta Noticia

Circular con vehículo trae aparejada una importante responsabilidad para el conductor, desde el punto de vista del resguardo de las normas de seguridad vial. Pero, por otro lado, hay otras normas que tienen que ver con el vehículo en sí mismo y también hacen a la seguridad y tranquilidad de quien conduce la unidad. Se trata de reglamentos que establecen ciertos organismos, que tienen como finalidad establecer qué estándares debería cumplir un automóvil para poder comercializarse.

De por sí México nunca se caracterizó por ser un país por tener un parque automotor de lo más seguro, de hecho, gran parte de los vehículos que se venden en las distribuidoras suelen ser básicos, a los fines de que puedan ser económicos. Es así, y en pos de comenzar a cambiar eso, es que las autoridades pertinentes días atrás ya anunciaron de forma oficial que a partir del 2023 comenzará a regir la norma que se llama NOM-194-SE-2021.

Esta nueva norma, que siendo un poco más específicos, comenzará su vigencia en octubre del año que viene, tiene como objetivo establecer qué nuevos elementos deben incorporar los vehículos nuevos al momento de su producción (claro, sólo aquellos que aún no los tengan). Si bien son muchos, algunos ejemplos que se pueden mencionar son: control de estabilidad, cinturones ISOFIX, tercera luz de freno, dirección que esté corroborada a prueba de impacto, entre otras.

Hay por lo menos en la actualidad 39 modelos de vehículos que en base a esta nueva normativa anunciada, en caso de que no realicen las modificaciones necesarias en producción, tendrían que dejar de ser vendidos a partir del décimo mes del próximo año. Entre los más comercializados, se puede destacar al muy conocido Aveo de la marca Chevrolet, también los modelos Ignis y Ciaz de Suzuki, los Frison T8 y Frison T6 de JAC, el Dodge Attitude, el Nissan Urvan o el KIA Rio Sedan (aunque en una sola versión), entre algunos otros. Muchos usuarios consultaron acerca de si esta norma también aplicará en lo que respecta a camionetas que tienen una sola fila de asientos (cabina sencilla), y la respuesta es que no, que no deberán hacer cambios al menos por ahora.

Ahora bien, si bien es algo sumamente positivo y fundamental que todos los vehículos nuevos que se comercialicen desde octubre del 2023 en adelante cumplan con estos nuevos estándares de seguridad, la realidad es que muchos opinan que también puede aumentar de forma proporcional su valor, y por ende, el valor de las pólizas de seguros, algo que es preocupante, más aún cuando en México sólo 3 de cada 10 vehículos tiene seguro. Ante eso va a resultar importante tener la posibilidad de cotizar un seguro de auto, a los fines de encontrar el más adecuado, que cumpla con brindar la seguridad que el conductor precisa, pero pagando un precio que sea justo.

Para finalizar, destacar si se analiza los autos más vendidos en el país, y puntualmente los cinco primeros, que son los preferidos -principalmente por el precio- de miles de familias mexicanas, ellos ninguno cumple con las medidas de seguridad que serán necesarias para poder circular el próximo año. Estas unidades son las siguientes: Renault Kwid, Hyundai Grand i10, Nissan March, Dodge Attitude y el Chevrolet Aveo.