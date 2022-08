‘Los nervios traicionan’: Adán Augusto justifica petición de alcaldesa de Tijuana al narco

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Adán Augusto López, secretario de Gobernación, justificó este lunes la petición de la alcaldesa de Tijuana a los narcotraficantes de cobrar el derecho de piso a quienes no pagaron lo que les deben, esto por la violencia que se vivió en la ciudad.

“A la alcaldesa, yo creo que pues a veces los nervios lo traicionan a uno, y uno no explica lo que uno quiere dar a entender”, dijo en conferencia de prensa.

“No vamos a permitir que un solo ciudadano tijuanense pague las consecuencias de quienes no pagaron sus facturas. El día de hoy, también le decimos al crimen organizado, a quien está cometiendo estos delitos, que Tijuana se va a permanecer en activo cuidando a los ciudadanos, y también les pedimos que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias, no a los ciudadanos que trabajan, porque también nosotros estamos vigilantes de ello”, dijo la morenista Monserrat Caballero.

Adán Augusto, señalado como una de las ‘corcholatas’ de Morena rumbo a las elecciones de 2024, pidió no dar “mayor importancia” a las declaraciones de la funcionaria.

“Hay que entender que a la hora que dio esa conferencia, pues eran altas de la madrugada, y venía saliendo había un estado de tensión por los vehículos”, justificó.

De acuerdo con datos de Caballero, se registró la quema de 10 vehículos. Otros municipios de la entidad vivieron también hechos violentos, como Ensenada, cuyo alcalde dijo que esto tenía que ver con integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Al salir de una reunión de la mesa de seguridad en Baja California, Armando Ayala aseguró que en Ensenada se registraron tres hechos violentos: “dos autos en la colonia Gómez Morín y un tracto-camión en El Sauzal.

“No hubo pérdidas humanas, pero hubo dos detenciones el día de ayer y hoy muy temprano una persecución y detención que se va turnar a la Fiscalía”, señaló.