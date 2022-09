Madre se hace viral por cobrarle alquiler a su hija de 18 años

Comparte esta Noticia

Por subir un video a TikTok donde se ve a su hija de 18 años de edad firmar un contrato de alquiler, una mujer de Oklahoma, Estados Unidos se ha vuelto viral.

En la publicación de la señora que aparece en la mencionada plataforma como la usuaria “c_d_g”, aparece un video en donde se ve a la adolescente firmar una serie de documentos como una especie de contrato, por el cual la joven tendrá que pagar como concepto de renta para tener donde dormir y ver la tele.

En el video la mamá escribió: “momento de enseñanza” y “preparándose para el éxito”. El precio del alquiler es de $100 dólares por mes.

La publicación cuenta con 1.7 millones de visitas y causó mucha polémica en las redes sociales, ya que la medida dividió opiniones, pues mientras algunos aplauden la decisión, también se llevó fuertes críticas, pues consideraron que no es el mejor ejemplo para darle una lección a los hijos.

Luego de las reacciones, la madre subió otro video donde respondió a las críticas y dio explicaciones de porqué tomó esa decisión.

“Era madre soltera a los 16 años y mis padres no me prepararon para el éxito. Tuve que luchar por cada cosa que tengo”, comentó la señora quién al mismo tiempo dijo que no desea que sus hijos dependan de ella, por lo que los está preparando para el mundo real.