Mafe Walker quiso cobrarle 11 mil pesos a estudiantes para poder entrevistarla. 

Aunque se podría decir que Mafe Walker ha dejado de ser tendencia, la médium de los extraterrestres sigue cobrando miles de pesos para escuchar su mensaje “de otro mundo”.

Eso sí: ante la baja demanda ya bajó sus precios.

Alumnos de una universidad de la CDMX le mandaron mensaje a través sus redes sociales para solicitarle una entrevista para su proyecto escolar.

De inmediato recibieron un mensaje para que envíen su solicitud al manager de Mafer, un tal Enrique Terminel.

Cuando expusieron su interés en entrevistarla, el agente les comentó que para entrevistarla vía zoom, debían pagar 6 mil 600 pesos. En forma presencial serían 11 mil pesos más viáticos, por media hora de su tiempo.

De nuevo los jóvenes respondieron que no era una entrevista para una canal de televisión, sino un trabajo escolar, pero ni eso impidió que les cobren por hablar con ella.

“Al final pues decidimos ya no mandar mensaje, porque somos estudiantes y no tenemos tanto dinero. Un par de semanas después recibimos un correo, que si aún estábamos interesados nos podían aplicar un descuento del 50%. Les dijimos que no teníamos tantos recursos, y volvieron a enviar otro email contándonos solo 2 mil pesos”, dijo Elias, uno de los universitarios, a este portal de noticias Estosdías Online.

Al final los jóvenes pasaron de entrevistarla, pero decidieron exponer esta curiosa situación en sus redes sociales.

Cabe destacar que Mafe Walker ya no es tendencia en las redes, pasando de estar en el top 5 de los trending en México, al lugar número 8 729, según los medidores de tendencias digitales.

Sus reproducciones de sus videos también redujeron, de tener 5 millones de vistas por video en TikTok, a 300 mil en sus últimos.