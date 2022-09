Mamá aconseja a su hija romper el moño de su compañera de Kínder, ”por que era demasiado bonito”.

Comparte esta Noticia

Este inicio de clases suele sacar también el peor lado de muchas mamás: la envidia. Por una u otra razón, paterfamilias no pueden soportar ver a otros niños triunfar, o que sus mamás tengan mayor empeño en mejorar su uniforme, libretas, etc., porque en seguida buscarán la forma de opacarlos, celosos de su brillo.

Así le tocó en esta ocasión a Myme, una famosa influencer dedicada a la creación de moños para niñas, que también da consejos en sus videos sobre cómo las mamás pueden crear ellas mismas estos adornos para el cabello.

Hace apenas unos días, descubrió que su hija no volvió con el moño que le hizo con tanto amor. Luego un maestro lo encontró tirado en el salón, pero destruido.

Tras investigar se descubrió que fue otra compañera de su hija, quien le robó el moño en un descuido, cuando lo dejó en su pupitre para salir a jugar. También se lo rompió.

Cuando llamaron a la madre de esa pequeña, ésta respondió furiosa que era culpa de Myme, por mandar a su hija con moños tan bonitos, pues hizo que su pequeña le pidiera uno. Y como no tenía tiempo para hacérselo, le aconsejó a la menor que para la próxima, mejor destruya el de su compañera. De esta manera ya no volvería a llevarlos.

“Por supuesto que me sacó de onda. Pero pues ni modos. Me queda claro que existen personas con complejo de inferioridad cañón y le enseñan a sus hijos a ser envidiosos. Prácticamente dicen que no usemos nada bonito, porque harás sentir a alguien ofendido por lo que tú usas”.

Y no faltaron otras mamás envidiosas que le recalcaron que en efecto sí era su culpa, por mandar a su hija con esos moños preciosos. También le dijeron que para evitar problemas, mejor le regale moños a cada una de sus compañeras.

“Yo enseñó en mis videos a hacer estos moños. No tardan mucho y son baratos. Pero no me voy a poner a hacer 25 para las compañeras de mis hijas de a gratis. No voy a quitarle la responsabilidad a su mamá”, respondió molesta.