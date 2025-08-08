Mara Lezama y titular de la CFE revisan inversión en infraestructura del suministro eléctrico en Q. Roo

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Esther Calleja Alor, y la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, revisaron los proyectos de inversión en infraestructura programados para el estado, orientados a su modernización, mantenimiento y ampliación del suministro eléctrico, con el objetivo de garantizar el abastecimiento energético.

La gobernadora agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y del Gobierno de México por incluir a Quintana Roo y sus 11 municipios en los proyectos encaminados a alcanzar la justicia energética.

Durante la reunión, Mara Lezama señaló las intermitencias y fallas en el suministro eléctrico que se han presentado en algunos municipios, con el objetivo de atenderlas y resolverlas en beneficio de la población.

Por su parte, la directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja, acompañada por integrantes de su equipo, compartió con el Gobierno del Estado los proyectos, acciones y planes que se están implementando para asegurar el abastecimiento de energía en Quintana Roo. “Sobre todo, transmitir la tranquilidad de que estamos trabajando para ustedes”, puntualizó.

Participaron en la reunión Érica Barbela, coordinadora de Relaciones Interinstitucionales y Justicia Energética; Francisco Javier Maldonado, subdirector de Generación; Gilberto Valencia, subdirector de Transmisión; Juan Francisco Cuevas, director de Proyectos e Ingeniería; y Héctor López, director de Operación, todos integrantes de la CFE.