Mariana Rodríguez y Samuel García anuncian que van a ser papás. 

Comparte esta Noticia

Mariana Rodríguez y Samuel García sorprendieron a sus seguidores y a Nuevo León, luego de hacer público que serán padres.

A través de redes sociales, la titular de “Amar a Nuevo León”, reveló que pronto su familia crecerá. A su vez expresó estar muy emocionada con la noticia, recordemos que la pareja política ya perdió un bebé el pasado 2020.

“Baby on the way! Estamos felices de compartirles que pronto seremos 3 🤍 tanto tiempo hemos esperado este momento y no lo podemos creer que ya esté con nosotros un/a bebesit@. En estos dos años y medio hemos aprendido que los tiempos de Dios son perfectos, ni un día menos, ni un día más”, se lee en la publicación de la también influencer.

“¡Chiquit@ esperamos con ansias el tenerte en nuestros brazos! Te amamos. Mamá y Papá”, escribió la empresaria.

Usuarios en redes sociales felicitaron a la polémica pareja por su embarazo, sin embargo para otros esto presenta una oportunidad para que Mariana Rodríguez y Samuel García dejen de lucrar con los niños del DIF de Nuevo León.

Recordemos que en varias ocasiones el gobernador de Monterrey y su esposa han sido duramente criticados por sacar por un fin de semana o un par de horas a algunos menores de “Capullos”, para sesiones de fotografía mediáticas, como Mariana feliz bajo la lluvia abrazada de un bebé; aunque los internautas aseguran que se trata de un tema político, la influencer afirma que es por amor a ellos.