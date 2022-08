“Me arruinaron mi carita bonita”: influencer Dani Schepers termina deforme tras acudir al dentista en Yucatán. 

Comparte esta Noticia

Un joven influencer en Instagram como en TikTok conocido como Dani Schepers, vivió una de las experiencias más terribles luego de acudir a un dentista estando en México.

El joven Tiktoker sobresale por sus videos en donde muestra diversas partes del mundo que ha visitado, sin embargo ahora que se encontraba disfrutando de unas increíbles vacaciones en la Península de Yucatán, nunca se imaginaría que su visita se convertiría en una pesadilla al presentar un dolor de muela.

Fue a través de su cuenta de TikTok como en Instagram que el joven Schepers, contó su trágica historia a sus seguidores, así como las imágenes de como es que su cara se hinchó tanto al grado de deformarle la cara.

«Un día me levanté con la boca que me dolía mucho, sentía como que la muela me estaba saliendo, entonces decidí ir al dentista, pero terminé yendo a un hospital general, desde donde me mandaron a una especie de clínica», contó.

El joven influencer cuenta que el dentista sólo tardó «30 segundos» en verle la boca para decidir que había que sacarle la muela.

Asimismo, indicó que todo el procedimiento fue «muy raro» pues no firmó ningún documento y cuando se quiso dar cuenta «ya tenía los instrumentos en la boca».

Dani Schepers añadió que luego de la intervención, su rostro comenzó a hincharse y tras dos días, su cara estaba completamente redonda al punto de que incluso su ojo terminó por cerrarse. Finalmente, el influencer reconoció que no supo qué le hicieron en el lugar al que acudió.

Fueron muchos los comentarios luego de que su video se volviese viral, donde comentaristas le sugirieron como bajar la hinchazón, otros más al burlarse del sistema médico social con la que cuenta México y algunos más le brindaron una explicación de tan impresionante deformación.

«Tenias una infección y las infecciones en la boca se tratan con antibiótico y una semana después se hace lo que haya que hacer. Supongo que las prisas», dijo uno entre los tantos usuarios en su TikTok.

Finalmente el TikToker anunció que aunque detesta que se haya arruinado su rostro, decidió no emprender acciones legales en contra del consultorio donde fue atendido, pues le comentaron que podría ser una reacción normal al procedimiento.