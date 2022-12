“Me mataron a mi angelito”: mujer clama justicia luego de que quemaran vivo a su hijo delincuente.

Comparte esta Noticia

CHIAPAS, MX.- Pobladores hallaron el cuerpo de un presunto ladrón en Santiago El Pinar; el hallazgo ocurrió en el municipio de Santiago El Pinar ubicado en los Altos de Chiapas, publicó 24-horas.mx.

De acuerdo con medios locales indican que los vecinos del sitio acusaron de presunto robo y homicidio a un hombre de 26 años de edad.

Tras detener al sujeto decidieron hacer justicia con su propia mano por lo que presuntamente lo lincharon para posteriormente quemarlo vivo y abandonar sus restos.

Los colonos indican que este sujeto era el presunto asesinó de un hombre de la tercera edad registrado en días anteriores.

De manera extraoficial se indicó que dicho sujeto presuntamente pertenencia al grupo delictivo conocido como “Queñaetik”, dedicado al robo de vehículos.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE), inició una carpeta de investigación contra el o los responsables del delito de homicidio contra el hombre de 26 años.

De igual manera la FGE solicitó a los familiares realizar una necropsia como lo marca la ley, sin embargo, esta fue denegada por los familiares de Lucas “N” originario del paraje de Nacho.

En su lugar la madre exigió justicia y que se encarcele a los asesinos de su hijo.

“Mi angelito no le hacía daño a nadie, pero me lo mataron. ¿Cuánto más le robó a ese señor? Jamás robaba más de 2 mil pesos, eso no vale una vida”: declaró la mujer. (Fuente:24-horas.mx)