“Me tomó fotos debajo de mi vestido y me tocó el trasero”: exhiben a presunto acosador en Celaya. 

A través de redes sociales, una mujer denunció un presunto caso de acoso en Celaya, Guanajuato; “un hombre me venía siguiendo y tomó fotografías debajo de mi vestido”, aseguró.

“No lo había notado hasta que alguien se percató y me informó, corrí a perseguirlo con otras personas que me ayudaron, no logré detenerlo, se escapó”, narró.

En su relato, la mujer indicó que ya presentó una denuncia por estos hechos, tras observar videos de cámaras de seguridad.

“Me venía siguiendo por todo el jardín principal. Vi los videos y se ve demasiado explícito el cómo me toma fotografías. Ya hice la denuncia, pero no quiero que esto quede como una simple denuncia más, necesito encontrar su nombre o paradero”, escribió.

En la grabación inicial se observa a un hombre con sudadera azul, quien camina detrás de una joven con vestido naranja, en una plaza pública.

En un segundo clip, la mujer ingresa a las oficinas de Palacio Municipal y sube una escaleras, mientras el hombre sostienen un celular en su mano.

La fémina explicó que en dos ocasiones sintió que el sujeto tocó su trasero, a pesar de que tenía suficiente espacio en el pasillo para que pueda pasar a su lado sin rozarla.

Además de que fue perseguida en varios lugares del edificio por el mismo sujeto, lo que fue comprobado por las cámaras de seguridad, pues se observa al hombre siguiéndola, sin realizar ningún trámite.

Tras denunciar este hecho, los elementos de seguridad detuvieron al presunto acosador, y tras revisar su celular descubrieron que en efecto había tomado fotos por debajo de su falda.

A CONTINUACIÓN EL VIDEO:

Ante estos hechos, el presunto agresor, identificado como Fernando, publicó un video en el que advirtió en realizar una denuncia por difamación.

“Yo no tengo nada de que ocultarme… me están difamando”, aseguró.