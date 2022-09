Melanie, modelo de Only Fans, no ha presentado ninguna denuncia formal en contra de Babo por presunta “violencia familiar”.

Comparte esta Noticia

El equipo jurídico de “Babo” confirmó que hasta el momento no se ha interpuesto ninguna denuncia formal en contra del vocalista de “Cartel de Santa”, por presunta violencia familiar.

Esto en referencia a la historia que hace un par de días su expareja, la modelo de OnlyFans, Melanie Pavola, publicó en redes sociales contra de su expareja, por presuntamente haberla agredido.

Los abogados refieren que todo el caso se está manejando de manera mediática por la ex-novia, a través de su cuenta de Twitter, lo que le resta seriedad a la presunta queja.

Cabe recordar que, la modelo de OnlyFans y de acondicionamiento físico, Melanie Pavola, a través de un hilo en Twitter denunció la presunta agresión física que vivió mientras mantenía una relación sentimental con Babo.

Narró que la agresión sucedió durante un viaje a Cancún por motivos de trabajo por parte del rapero, le pidió a la joven que asistiera para que le ayude a cuidar a su hija, pese a los malos entendidos que ya venían arrastrando.

Durante una discusión que tuvieron, a causa de que Babo la vio fumando – acto que no le gustaba en ella-, este le dio dos cachetas las cuales la hicieron perder la noción por un momento.

La joven aseguró que a fin de no seguir el pleito y exponerse más decidió «huir» del lugar y por ende de él- y no solo momentáneamente- ya que tras ello dio fin a su relación, la cual comentó la joven no era del todo buena, pues refirió que Babo era posesivo, celoso e incluso aparentemente infiel.

Sin embargo no presentó pruebas de estas afirmaciones. Además, el jurídico del rapero confirmó que nunca fue presentada alguna denuncia ante las autoridades correspondientes, ni siquiera hoy en día.

Por su parte la muchacha rechazó que esté buscando fama con esto, solo quería exponerlo ya que así como a ella, asegura que el rapero ha golpeado a muchas.

«Gracias a todas las niñas que se tomaron el tiempo de escribirme, demostrarme su apoyo, solidaridad y decirme que si me creen y no estoy sola, muchas gracias».