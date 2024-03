Messi salvó a abuelita de ser secuestrada por Hamas

Comparte esta Noticia

ISRAEL.- El solo haber nombrado a Lionel Messi evitó que Esther Cuño, una abuelita argentina de 90 años de edad, fuera secuestrada por integrantes del Grupo Hamas, en octubre pasado.

Esther Cuño relató los tensos momentos que vivió cuando un grupo armado tocó a su puerta violentamente el día que comenzó la guerra.

“Siento que me golpean la puerta y eran dos que me dicen: ‘¿Dónde está tu familia?’. ‘No tengo familia. Estoy sola’, le digo. ‘¿No ves? Andá a mirar’”, narró para el medio Fuente Latina.

Uno de los terroristas le dijo que fuera con ella: “Acá va a estar todo prendido fuego”, le dijo.

Esther le comentó que no sabía su idioma y el hebreo lo habla mal.

“Yo hablo en argentino, en castellano. Entonces me dice: ‘¿Qué es Argentina? Entonces, le digo: ‘¿Vos mirás futbol?’. Y me responde: ‘Sí. El futbol me gusta’”, continuó con su relato.

Ahí empezó su salvación. Nombró a Lionel Messi y le cambió la postura a la persona.

“Soy de donde es Messi. Y me contesta: ‘¿Messi? A mí me gusta Messi’. Ahí me agarró del brazo, me dio el revolver, me puso la mano así -con los dedos en V-, nos sacaron una foto y se fue”, mencionó la abuelita de 90 años.

Esther señaló que el terrorista se fue y reconoció que por mencionar a Messi se salvó. Pidió por sus dos nietos que están en la zona, que traten de sacarlos porque son “chicos que valen oro”.

Fuente: Adrenalina Excélsior