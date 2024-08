México puede ‘resistir un poco más’, afirma AMLO tras ‘lunes negro’ del peso

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que existe una “situación de inestabilidad” en los mercados financieros de en Asia y Estados Unidos debido al ‘lunes negro’; sin embargo, aseguró que México puede ‘resistir un poco más’.

“Hay esta inestabilidad económica (…) a finales de la semana pasada, el jueves empezó una situación de inestabilidad atribuida a un dato que se dio acerca del crecimiento del desempleo en Estados Unidos y esto puso nerviosos a los mercados financieros, afectó a nivel mundial en cuanto al tipo de cambio en los países. En el caso de México hubo una perdida para el peso, no muy significativa”, aclaró.

El mandatario señaló que debido a las reservas con las que cuenta el Banco de México (Banxico) así como la no devaluación del peso durante su sexenio, el ‘lunes negro’ no afecta al país.

“Tenemos un margen de protección, no nos afecta tanto porque nuestras finanzas están muy fuertes, desde luego somos vecinos de Estados Unidos y hay integración económica y afecta en todos lados, pero nosotros podemos resistir un poco más por dos razones: una, tenemos reservas suficientes record del Banco de México, nunca se había tenido tantas reservas como ahora”.

“Y lo otro que nos ayuda es que en todo el sexenio el peso se ha apreciado, se fortaleció, no nos ha pasado lo que sucedió desde Echeverría, López Portillo, Miguel de la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox, Calderon y Peña Nieto, en todos esos gobiernos se devaluó el peso y en el nuestro no se ha devaluado, es la primera vez en 50 años que nuestro peso no se devalúa”, expresó.

Fuente: El Financiero