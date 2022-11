‘Mi hermano no me representa’: AMLO tras ataques de José Ramiro a Augusto López

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la oleada de criticas de José Ramiro López Obrador contra Adán Augusto López, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ni su hermano, ni ningún familiar, lo representa.

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano pidió armonía y respeto entre los posibles candidatos de Morena a la Presidencia de la República en 2024 y afirmó que solo los ‘achichincles’ se dedican a afectar a sus adversarios políticos.

“Yo quiero mucho a mi hermano, como quiero mucho a millones de hermanos y hermanas que tengo, porque como decía Julio Scherer, que yo ya no me pertenezco”, dijo AMLO en Palacio Nacional.

“Mi hermano puede opinar, pero no me representa. Ningún familiar me representa y no son los modos, hay que buscar que haya armonía”, añadió.

López Obrador fue cuestionado sobre este tema luego de que su hermano José Ramiro se ha lanzado contra el secretario de Gobernación, acusándolo de querer ‘engatusar’ a la gente y apoyar la campaña rumbo a la presidencia de Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

“No es que estemos en contra de este paisano que quiere ser presidente, imagínense ustedes, si no pudo con el Estado, ¿cómo va a poder con el país?”, expresó el familiar de AMLO.

El exalcalde de Macuspana ha reiterado su apoyo a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, a quien se refirió como “una mujer que viene de la lucha”.

“Es una mujer que estoy seguro que si llega a la presidencia va a mantener todos los programas que hoy existen que echó a andar el compañero Andrés Manuel López Obrador”, afirmó.

Y fue más allá al asegurar que en Tabasco no ha iniciado la Cuarta Transformación, esto a pesar de que Morena gobierna 14 de los 17 municipios, tiene mayoría en el Congreso local y, por supuesto, está al frente de la administración estatal.

Dijo que esta comenzará en la entidad hasta el 2024 cuando Javier May Rodríguez sea el gobernador.

Fuente: El Financiero