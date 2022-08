Modelo Natália Subtil ejerce violencia vicaria en contra del hijo de Sergio Mayer: amenaza con llevarse a su bebé a otro país si no le pagan.

Comparte esta Noticia

En los últimos días Sergio Mayer y su exnuera, la modelo brasileña Natália Subtil, han protagonizado una intensa pelea debido a que la mujer le ha reclamado el pago de varios miles de dólares y otros lujos, para la manutención de su nieta, Mila.

Esto ha provocado que Sergio Mayer amenace con demandar a la modelo por abuso de confianza, difamación y hasta estupro, pues la modelo brasileña tuvo una relación con su hijo, Sergio Mayer Mori, cuando éste era un menor de edad… y estando ella casada.

Te explicamos brevemente el contexto: Natália Subtil conoció al hijo de Sergio Mayer hace algunos años, cuando él tenía 16 años y ella 29, además de que estaba casada.

Un año después Natália anunció que estaba embarazada de Jr., pero no iba a dejar su relación con su actual pareja, por lo que sólo exigió la manutención de la niña.

Debido a que Mori no trabaja, Sergio se hizo cargo de los gastos de la bebé, enviándole 3 mil dólares mensuales al principio. Cuando cumplió dos años, la cifra subió a 5 mil dólares, ya que Sergio solicitó que su nieta fuera inscrita a una de las mejores escuelas del país.

Sin embargo, desde hace un par de años Sergio Mayer comenzó a pedir cuentas del dinero que le enviaba, pues Natália compartía en sus redes sociales fotos de un lujoso estilo de vida, incluyendo viajes, pero sin compañía de su hija, Mila.

La modelo se negó a rendir un desglose de los gastos, revelándose también que nunca inscribió a su hija en la escuela para la que le enviaban 2 mil dólares extras. Ella argumentó que no tenía tiempo para llevarla, debido a su trabajo y que también sufría depresión.

“Por ese motivo decidí dejar de enviarle dinero y pedimos la custodia. No la quiso entregar. Le ofrecí trabajo, pero se negó. Me chantajeó con que si no le daba 8 mil dólares mensuales, iba a demandar a mi hijo por evasión de responsabilidad, cuando tenemos las pruebas de que siempre nos hemos hecho cargo de mi nieta”, declaró.

Al respecto de la confesión de Natália con relación a que sufre depresión y por eso en ocasiones no puede ni trabajar o llevar a su hija al colegio, Sergio Mayer Bretón comentó: “Ella misma ya declaró que es depresiva, y que no lleva a mi nieta a la escuela porque es depresiva. Yo tengo amigos que se han quitado la vida porque son depresivos, y sí me preocupa, ¡claro que lo creo!, con lo que ella está declarando y porque ha dejado trabajos, ahora, como la veo ahí presentada y toda coquetona, presumiendo una vida de lujos en las redes, pues no la veo tan deprimida”.

Finalmente, Sergio Mayer Bretón recordó sus diferencias con Subtil por un vehículo que le prestó para trasladar a su nieta y hasta la fecha la modelo no le ha devuelto. “Tengo que recuperar mi camioneta, no se la voy a regalar, se la presté para que llevara a mi nieta a la escuela, y no la llevó a la escuela”.

Por su parte la modelo anunció que peleará hasta las últimas consecuencias por la manutención de su hija. También criticó a Sergio Mayer y lo llamó “metiche”. Puntualizó que no descarta mudarse a Brasil, a fin de separarlos de su hija.