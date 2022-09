Momentos de terror sufrió joven usuaria y su hija, por el acoso de un taxista de Cancún.

Comparte esta Noticia

Un nuevo caso de acoso sexual por parte de un taxista se registró en Cancún. El hecho fue denunciado tanto en redes sociales como ante el Sindicato local de taxistas.

De acuerdo a la afectada, el pasado miércoles tomó un servicio de transporte desde Jardines Sur hasta Vista Real, pero en el camino el chofer comenzó a acosarla, haciéndole propuestas de doble sentido, aún y cuando la pasajera se encontraba con su hija de seis años.

“Comenzó diciendo que me veía muy hermosa y que mi hija parecía mi hermanita. Obviamente sabía para dónde trataba de llevarla la platica, así que abrace a mi pequeña y voltee mi cara, molesta. Pero al señor no le importó, porque siguió haciendo declaraciones fuera de lugar”.

Platica que el hombre le siguió diciendo que le gustaría tener a una esposa así como ella; que si no buscaba un padrastro para su hija, que si no tenía planes para este fin de semana podría dejar a su pequeña con su abuela y salir con él, etc.

“Fue entonces que yo le dije: -disculpe, soy casada. Solo quiero llegar a mi destino. Pero al hombre le valió y me dijo que con él iba a estar con un verdadero hombre, y que mejor le tapara los oídos a mi hija porque me iba a decir todas las cosas que me haría en la cama”.

Furiosa, la mujer pidió que la bajen de inmediato, pero el sujeto se molestó y le respondió que iba a llevarla hasta el final, “porque es lo que hace un caballero”.

“Me miro de tal forma que quedé impactada. Muchos dicen: le hubieras golpeado, o confrontado. Pero yo tenía a mi hija, y terminé paralizada del miedo. Miedo de intentar bajarme, correr pero que alcance a mi hija, que no tiene la misma velocidad. Miedo a gritar auxilio por la ventana, lo que molestaría al sujeto y podría chocar solo por enojo. Solo pude abrazarla fuerte, rezando para que todo terminara”, declaró.

Una vez que llegó al destino el hombre le dio una tarjeta con su número, recalcando que se llama Alejandro.

La muchacha tomó la tarjeta y lo apunto, a fin de denunciarlo ante las autoridades correspondientes. También tomó datos de la placa, siendo la 5192tna.

Lamentablemente en el Sindicato de Taxistas de Cancún solo le respondieron que no tienen a ningún trabajador con ese nombre, por lo que necesitan el dato exacto para llamarlo.