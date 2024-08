Mujer que acusó a Emiliano Ramos denuncia haber sido obligada por la Fiscalía del Estado

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- La principal testigo dentro de la carpeta de investigación por delitos electorales en contra de Emiliano Ramos, Karina Yaneli García, afirmó haber sido víctima de una detención arbitraria por parte de la Fiscalía General del Estado, en la que violaron sus derechos y la obligaron a firmar una declaración en contra del exdiputado perredista.

Acompañada por Ariadne Song Anguas, integrante de la Red de Víctimas Quintanarroenses, quien también es su representante legal, Yaneli García denunció que fue obligada por el Ministerio Público a señalar a una persona inocente.

La mujer narró que el pasado 31 de mayo fue detenida por policías afuera de Plaza Las Américas, sin una orden de aprehensión; además, asegura que fue golpeada por la policía, a pesar de estar embarazada.

Señaló que después de recibir un medicamento que la mantuvo dormida por horas, le entregaron una declaración donde acusaba de presuntos delitos electorales a Emiliano Ramos, por la supuesta compra de votos, algo que afirmó, es totalmente falso.

“Le pusieron cosas que yo no había dicho, me hicieron firmar unas hojas en blanco, me amenazaron que podrían acusarme de otras cosas o llevarme a alguien para que me agredieran”, expresó.

La mujer asegura que le ofrecieron dinero para que declarara en contra del exdiputado local, de lo contrario tomarían represalias en contra de su familia.

La detención de Karina García se dio luego que fuera mencionada por Guadalupe del Rosario “N”, previamente detenida, el pasado 28 de mayo, en un domicilio de la colonia Nicté Ha, en Playa del Carmen. Ella fue acusada de la presunta compra de votos a través de tarjetas.

En su momento, los abogados de Emiliano Ramos señalaron que Karina fue obligada a declarar sin un abogado; incluso, ella había sido denunciada como no localizada.

Al respecto, su abogada, Ariadne Song Anguas, indicó que su cliente es amenazada e intimidada por personas que se hacen pasar por supuestos agentes ministeriales y policías de investigación, incluso por una persona que solo se identifica como magistrado, quien por teléfono le ha ofrecido dinero para que acuda al ministerio público a firmar algo que ella nunca dijo.

“Hoy hacemos esta denuncia pública por miedo a asistir a la Fiscalía, ya que la amenazaron que se atenga a las consecuencias si no acude para firmar lo que ellos quieren que digan”, señaló.

Por último, expresaron que si algo le pasa a ella y su familia hacen responsable al fiscal del Estado e hicieron un llamado a la gobernadora para que no se vulneren los derechos de Karina, quien asegura está siendo utilizada en un tema político en contra del perredista.

Fuente: Agencia SIM