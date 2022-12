Mujer se queja de concierto de Bad Bunny en Monterrey: “no valieron los 10 mil pesos que pagué por verlo”.

Comparte esta Noticia

Tras varios meses de espera, este fin de semana por fin comenzó la gira de Bad Bunny por México en el estadio BBVA de Monterrey para una audiencia de cerca de 77 mil personas; y aunque la mayoría de los asistentes disfrutaron de una buena noche, para otros no fue lo que esperaban.

El concierto de Benito en Monterrey sufrió una serie infortunios para varias personas; desde a quienes estafaron con los boletos para el concierto, hasta los vuelos cancelados por el mal clima que le impidieron a viajeros de otras partes del país llegar a la noche más esperada durante mucho tiempo.

Incluso algunas personas que sí asistieron al concierto vivieron malas experiencias durante el concierto; tal es el caso de una mujer en Twitter quien realizó un hijo en el cual explicó que no valió la pena pagar cerca de 10 mil pesos por el concierto del artista más escuchado en Spotify.

“Todos los que vayan a venir, no vengan con la expectativa muy alta porque la verdad, nada novedoso, no se veía casi nada, el show pues medio mosqueado, Benito viene a tu lugar (yo estaba al frente) como 3 segundos y se va y vuelves a no ver nada”, mencionó la mujer a través de su cuenta de Twitter.

La mujer continuó sus quejas a través de la misma red social, pues dijo la producción del concierto no es lo suficientemente buena comparado con el costo de los boletos, por lo cual aseguró que fue “una estafa”.

“Genuinamente, me gusta mucho BB, pero este show es una estafa, le duela a quien le duela. Ni el show de luces, ni la decoración, ni el sonido, ni NADA de lo que estuvo en el show hacen un boleto de 10 mil pesos DIGNO de pagarse. Este show estaba para pagar 4 mil pesos a lo mucho”, comentó la mujer en su cuenta.

Otra de las quejas de la mujer fue alrededor del comportamiento de los fanáticos, pues aseguró hicieron varios actos cuestionables para llegar hasta el frente del escenario.

Pésima pésima logística para el concierto de bad bunny neta, alch ni vengan a hacer fila temprano, igual muchísima gente fue súper abusiva y terminaron metiéndose y ni los oficiales pudieron hacer orden SÚPER INCOMPETENTES. @domocaremty @sanbenito— 안게리카 ???????? (@angielovesid) December 4, 2022

“Sin contarles las gatadas que hace toda la gente por estar más cerca y la asquerosa logística y el trato más cul**ro que te puedas imaginar de parte de los del estadio; BB muy guapo y todo, pero por alguna razón repitió todas las líneas en orden q le dice al público en otros conciertos”, finalizó.