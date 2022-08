¿Multiverso? Surge otra Kimberly Loaiza en Dancing Whit The Stars y la confunden con la influencer mexicana.

Comparte esta Noticia

No, no se trata de la influencer mexicana. Existe otra Kimberly Loaiza que está ganando el afecto del público en Costa Rica, donde participa en el programa Dancing Whit The Stars,

De hecho, varios de los competidores, entre los que se incluyen a la actriz colombiana de Yo soy Betty, la fea, Lorna Cepeda, coinciden en que Kimberly es la rival más fuerte a vencer, aunque también la han confundido con la influencer mexicana.

“Mauricio en cada gala se luce y tuvo el primer 10 de los jueces, Kimberly creo que es muy fuerte. Creo que ellos dos, viendo los toros desde la barrera, los que vemos más fuertes”, dijo , José Miguel Cruz, Bryan Ganoza y “Meme” Diakova, otra pareja participante.

“Mau y Kim, definitivamente, son los que le sacan más brillo a la pista”, dijo JM, periodista del programa Más que noticias, uno de los más importantes del país.

Dancing with the Stars Costa Rica es un programa de telerrealidad costarricense de baile, que fue estrenado el 24 de agosto de 2014 por Televisora de Costa Rica. El programa es la versión costarricense de la serie de televisión británica Strictly Come Dancing. Desde hace tres meses, en su séptima edición tienen de invitada a la mexicana Kimberly Loaiza, una costarricense de 31 años, quien se ha coronado como una de las que más puntos suma en cada noche.

Kimberly Loaiza, la que participa en este prgorama, es una carismática modelo que ha participado en programas con teleaudiencia como “Combate”, “El último pasajero”, “Toros”, “El Gran Juego”, “Trato Hecho” y “Decímelo Bajito”. Actualmente, es embajadora de marcas. Por supuesto esto no ha impedido que a nivel internacional, varios medios se confundieran y dieran por hecho que se trataba de la influencer mexicana.

En lo que fue la novena gala este domingo 21 de agosto, Kimberly Loaiza y su compañero el mexicano Erick Vásquez. bailaron Last Dance en la pista del Marco Picado. A Loaiza le pidieron los jueces precisión en los movimientos de los brazos y la bajada de la segunda cargada más limpia. La nota fue de 23 puntos, una de las más altas de la noche.

La próxima gala se realizará dentro de dos domingos, el 4 de setiembre, en la que cada competidor ejecutará dos coreografías y, en una de ellas, contarán con un invitado o invitada especial. Las votaciones siguen abiertas en Teletica.com, ya que habrá expulsión. Puedes seguirlo en vivo en las siguientes redes sociales:

http://dancing.teletica.com/ FB: https://facebook.com/dancingcr Instagram: http://instagram.com/dwtscr Twitter: https://twitter.com/DancingCR