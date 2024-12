Murió Dulce a los 69 años de edad, tras complicaciones de salud

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El mundo de la música romántica está de luto tras la noticia del fallecimiento de Dulce, una de las intérpretes más emblemáticas de la balada mexicana. A sus 69 años, la cantante dejó un legado inolvidable en la escena musical, marcando generaciones con su estilo único y su poderosa voz. La artista perdió la vida luego de enfrentar severas complicaciones de salud que habían sido motivo de preocupación en los últimos meses.

Dulce, cuyo verdadero nombre era Bertha Elisa Noeggerath Cárdenas, llevaba varios días hospitalizada debido a un cuadro médico complicado, que incluyó un pulmón colapsado y otras afecciones relacionadas.

Su fallecimiento fue confirmado por la Asociación Nacional de Actores (ANDA) con una publicación hecha en su cuenta personal de X.

La artista Ana Gabriel lamentó la muerte de su colega a través de X: “Con una muy lamentable noticia despertamos este día. La gran cantante mexicana Dulce ha trascendido al firmamento de las estrellas. Deja un gran legado musical que nunca será olvidado y en cada letra de sus canciones seguirá existiendo”.

La noticia de su muerte conmocionó a sus seguidores y colegas, quienes no tardaron en expresar su dolor y rendir homenaje a una artista que supo ganarse un lugar privilegiado en el corazón del público mexicano. Hasta la redacción de esta nota no se conocen detalles sobre su último adiós.

La cantante Dulce fue hospitalizada el pasado 2 de diciembre por un problema de salud, el cual no especificó en el comunicado y surgieron rumores acerca de una infección de cáncer o del colapso de un pulmón.

Para descartar los rumores, ella compartió un comunicado en su cuenta de Instagram donde descartó metástasis o daños a los pulmones, en cambio, dijo que iba a someterse a una cirugía programada.

El procedimiento médico fue una decorticación pleuropulmonar y en un post en Instagram, publicado el 7 de diciembre, se informó de una operación exitosa y de una recuperación favorable. Esa fue la última actualización del estado de salud de la artista.

“Se especulaba de una metástasis descontrolada, pero es falso. La señora no tiene cáncer y no se encontró ningún tipo de célula maligna. No tiene colapsado el pulmón. Está delicada, pero no grave, esto es por una neumonía”, informó Moisés González, yerno de Dulce al programa Hoy el pasado 4 de diciembre.

