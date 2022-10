Niega AMLO reunión con cártel de “El Chapo” en próxima visita a Badiraguato

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que visite Badiraguato, Sinaloa, para entrevistarse con integrantes del Cártel de Sinaloa, como, afirmó, se hacía en el gobierno de Felipe Calderón.

En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario desmintió el rumor que circula en redes sociales que dice que, presuntamente, el mandatario se reunirá con miembros del crimen organizado.

Aclaró que asistirá a Badiraguato, Sinaloa, con el objetivo de impulsar la producción de alimentos para avanzar en el plan de autosuficientcia alimentaria.

“Hay una campaña en redes de que voy a Badiraguato para reunirme con miembros del Cártel de Sinaloa, ¡pues no!, voy a Sinaloa porque es un Estado de gente buena, trabajadora, que no debe estigmatizarse para los que no tienen información: Sinaloa es el granero del país.

“Voy a Sinaloa porque nos importa la producción de alimentos. Tenemos dos propósitos: las autosuficiencias energética y alimentaria y vamos a impulsar la producción de maíz, frijol, arroz, producir en México lo que consumimos”, afirmó.

López Obrador reiteró que su visita al municipio donde nació Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, sea para entrevistarse con el Cártel de Sinaloa, que el ahora detenido en Estados Unidos lideró.

Sostuvo que él no actuará como se hizo en el gobierno de Felipe Calderón, en el que el mismo secretario de Seguridad, Genaro García Luna, protegía al cártel de El Chapo.

Fuente: Excélsior