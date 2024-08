Niega Claudia Sheinbaum que mayoría calificada de Morena sea dictadura

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta electa de México, rechazó que, una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó la mayoría calificada para Morena y aliados en la Cámara de Diputados, se esté dando una dictadura para aprobar reformas constitucionales.

“Es falso (que sea dictadura), ¿quién ha luchado por la democracia siempre? Nosotros. Nosotros luchamos en contra de los fraudes electorales, luchamos porque México sea un país democrático, desde joven luché por la democracia en la universidad, en los sindicatos, por la democracia electoral, en contra de los fraudes”, expresó en breve entrevista con medios de comunicación al llegar a su casa de transición.

Ante esto, Sheinbaum recordó el caso de la aprobación de la reforma energética. “Cuando deciden la reforma energética, que fue una reforma en contra del pueblo de México, porque en aquel momento las encuestas no les daban la razón, el pueblo no quería, no dijeron nada y fue una mayoría que privatizó Pemex y Comisión Federal de Electricidad (CFE)”.

Claudia Sheinbaum externó un reconocimiento a la autoridad electoral por validar las bancadas de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México.

El miércoles, la presidenta electa también dio la bienvenida a los perredistas Araceli Saucedo, de Michoacán, y José Sabino, de Tabasco, quienes decidieron sumarse a la bancada de Morena en el Senado, con lo cual se estaría a un senador de tener la mayoría calificada, aunque Manuel Velasco, del Verde, aseguró que los tres senadores que faltaban ya se tenían.

Fuente: El Financiero