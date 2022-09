Niegan a joven transgénero usar falda en su escuela secundaria, en Oaxaca.

Comparte esta Noticia

«Mi cabello y mi uniforme no afecta mi conocimiento»: así afirmó una joven transgénero a quien le fue negado usar falda en su escuela, luego de que el semestre anterior sí se lo permitiera.

Hasta hace seis meses “Carla”, quien antes era Carlos Enrique, asistía con falda a su escuela, un CECyTE de Santa María Chahuites, Oaxaca, ya que así se sentía cómodo.

Esa decisión fue respaldada por el anterior director, quien como muestra de su apoyo le dio el mismo uniforme de las féminas.

«Pues gracias a que me dieron la oportunidad de elegir el uniforme con el que yo me sienta identificado, mejoró mi estado de ánimo», dijo Carla, en entrevista. Fue la primera persona transgénero en Oaxaca en asistir a la escuela con falda.

Sin embargo, en el actual ciclo escolar cambiaron de director, y éste le impidió asistir con dicho atuendo y usar el baño de niñas.

“No estamos transgrediendo su derecho a identificarse como mujer, pero Carlos no es completamente transgénero. No ha solicitado su cambio de identidad ante las autoridades correspondientes, por lo que legalmente sigue siendo un hombre”, declaró el director, puntualizando que este registro es gratuito, y por tanto no existe ningún impedimento para que lo haya realizado con anterioridad.

También puntualizó que aunque Carlos utiliza brasier con relleno y el cabello largo, no se ha sometido a ninguna cirugía de cambio de sexo, ni toma hormonas para ser mujer.

“En otras palabras: sigue siendo un niño. Y no puedo exponer a las niñas a que esta persona se encuentre en el mismo baño que ellas”, puntualizó el licenciado Francisco Godoy, director del plantel.

Aclara que si el o la joven oficializa su cambio de sexo, y demuestra que está tomando tratamientos para su transición al género femenino, aceptará que lleve falda.

“Mientras tanto, y aunque me critiquen, para mí es solo un adolescente que busca llamar la atención”, sentenció.

Mientras tanto las autoridades educativas ya investigan este caso, pues Carla presentó una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos local.