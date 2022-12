No es broma: Diputada trans propone acuerdo para declarar a Messi ‘personan non grata’

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- No es broma: María Clemente García Moreno, diputada de Morena, propuso un punto de acuerdo para que Lionel Messi sea declarado persona non grata en México, esto después de la polémica tras el partido entre México contra Argentina.

“Al término de éste, trascendió en medios de comunicación nacionales e internacionales un video grabado en los vestidores donde se pudo apreciar a los seleccionados argentinos festejando el triunfo obtenido derivado de la disputa deportiva, en el cual fue visible la presencia de una camiseta correspondiente al uniforme de un jugador mexicano en el piso, misma que se encontraba siendo pisada, para después ser pateada con desprecio, por Lionel Messi”, expuso la legisladora.

“La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que emita la Declaración correspondiente a fin de declarar como persona non grata dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos al ciudadano de nacionalidad argentina y española, Lionel Andrés Messi Cuccittini, en razón de su manifiesto desprecio y falta de respeto hacia México”, agregó.

La presunta ofensa provocó que el boxeador Saúl ‘Canelo’ Álvarez intercambiara una serie de mensajes con exseleccionados argentinos, como Sergio ‘El Kun’ Agüero.

“¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera?”, publicó ‘El Canelo’ a finales de noviembre.

Sin embargo, el boxeador pidió disculpas después a Messi al aceptar que “me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar”.

Sobre la polémica, Messi negó cualquier falta de respeto hacia la Selección Mexicana.

“El que me conoce sabe que nunca le falto el respeto a nadie. Es parte de un vestuario. No tengo que pedir perdón, ni le falté el respeto a la camiseta de México ni a nadie. Quedó ahí, no pasa nada”, contó a los medios vía TN.

Fuente: El Financiero