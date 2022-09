¡No hagan caso a los influencers! Expertos advierten del peligro de broncear sus partes íntimas, como sugieren los TikTokers. 

Comparte esta Noticia

Reino Unido.- Influencers de TikTok están alentando a sus seguidores a “broncearse” los genitales, sin embargo los expertos advierten de esta practica, ya que puede ser peligrosa para la salud.

Los tiktokers están haciendo una nueva “tendencia” de broncearse el área íntima, pero esto puede tener graves consecuencias para la salud.

En los videos que circulan en TikTok, los influencers aseguran que exponer al sol el área del perineo (literalmente exponer tu trasero a la luz del sol) sirve para absorber la vitamina D.

La practica llamada “Perineum Sunning” se ha vuelto viral en TikTok y provocó las críticas de los expertos, ya que los tiktokers dicen que broncearse los genitales sirve para aumentar sus “vibraciones” y promover la energía y el bienestar.

De acuerdo con la Doctora Diana Call del sitio británico “Doctor-4-U”, dijo que esta práctica es solo para llamar la atención, sí es importante obtener las dosis de vitamina D y meditar, es beneficioso para la salud física y mental pero no hay necesitad de dañar la piel del área íntima.

La Doctora Stephanie Ooi del medio My Healthcare Clinic advirtió que esta práctica es un ejemplo de información mediática errónea en las redes sociales y que puede ser dañina o peligrosa.

El Doctor Dustin Portela afirmó que no hay evidencia para impulsar el bronceo de área íntima, debido a que es una zona sensible y oculta, y que no debería de recibir la luz del sol directamente.

Los daños, dicen, podrían ir desde irritación y comezón en esta zona, inflación, extremo ardor, así como mayor peligro de sufrir cancer de piel, al no tener suficiente protección.