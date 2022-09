“No hay rencores, sólo amistad, conocimiento, respeto”: responde Monreal a AMLO

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, dijo que no se confrontará con nadie, que no siente odio ni rencor, sólo amistad y respeto, “amor y paz, Dios sabe el lugar en donde debemos estar”.

Luego de las críticas que lanzó en su contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, por votar en abstención la reforma que traslada la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, porque avala “la falsedad, la hipocresía y la politiquería” de los conservadores, el líder de la mayoría en el Senado respondió mientras compró un álbum de estampas del mundial de futbol.

En la librería del Senado y mostrando con la mano derecha la “V” de la victoria el legislador de la mayoría precisó: “Amor y paz, no vamos a confrontarnos con nadie, estamos muy tranquilos y Dios sabe el lugar donde debemos estar, no hay odio, no hay rencores, sólo amistad, conocimiento, respeto”.

Después el legislador se trasladó a su oficina donde comenzó a abrir los sobres con estampas que compró y que dijo intercambiará los viernes a las 10 de la mañana, después de su cátedra de la UNAM.

Fuente: Milenio