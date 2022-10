“No les salió el negocio”: influencers Mona y Geros cerrarán su tienda “por no saber de ventas”.

Mona y Geros pondrán una pausa en su faceta como emprendedores al cerrar la tienda que abrieron a principios de julio en la colonia Campestres de Jerez.

Fue en una transmisión en vivo donde Marisol, mejor conocida como Mona, explicó el porqué dejará su tienda en stand by.

Según explicaron, rematarán todo al 50% de descuento hasta que se termine, a fin de cerrarla de forma indefinida.

En aquel lugar se vendían maquillajes, ropa, bisutería y artículos de cuidado personal.

Añadió que estará al pendiente hasta que todo se acabe, y el motivo del cierre es también porque la gente lo vio como un atractivo para visitarla pero ella no puede atender a sus fans, ya que tiene que grabar videos “que le generan más ganancias por las donaciones”.

El costo de seguridad, renta, luz y demás servicios fue otro e los factores para la decisión de la influencer.

“Tengo que pagarle a mi guardia, entonces no puedo pagar, agua, luz, internet. No se vendía muy bien, así que vi que las ventas no son lo mío”.